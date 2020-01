Nový typ koronaviru je přenosný z člověka na člověka. České ministerstvo nabádá turisty k opatrnosti

Nový typ koronaviru se může šířit z člověka na člověka, oznámila v úterý Čína. Na infekci způsobující zápal plic zemřelo v Číně šest lidí. Nakažených je nejméně 291. Málo prozkoumaný koronavirus se podle Světové zdravotnické organizace v příštích dnech zřejmě rozšíří do dalších částí Číny a možná i do jiných zemí. Onemocnění se podle českého ministerstva zahraničí může objevit i v Česku. Zavlečení viru do EU je podle resortu zdravotnictví nízká. Peking/Praha 16:17 21. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Cestující s rouškami před nádražím v Pekingu (fotografie z 20. ledna 2020) | Foto: Mark Schiefelbein | Zdroj: ČTK/AP

Přenos dosud málo prozkoumaného koronaviru z člověka na člověka by podle čínských úřadů potvrzen u dvou pacientů v jihočínské provincii Kuang-tung. Zmíněným virem se infikovalo také 15 zdravotníků.

„Informace o nově nahlášených infekcích naznačují, že může docházet k omezeným přenosům nákazy mezi lidmi,“ uvedl v e-mailovém prohlášení šéf Světové zdravotnické organizace pro oblast západního Pacifiku Takeši Kasai.

Obětí nákazy je nyní celkem šest. Čtvrtou se stal 89letý muž z Wu-chanu, kterého do nemocnice převezli v sobotu s vážnými dýchacími obtížemi. Pacient, který trpěl i jinými zdravotními problémy včetně onemocnění srdce, v neděli zemřel.

Stovky nakažených

Počet potvrzených případů infekce vzrostl od pondělí zhruba o více než 70 na 291. Většina z nich (270) byla zaznamenána v provincii Chu-pej, kde se nachází jedenáctimilionové město Wu-chan, kde se nákaza objevila poprvé. Další případy hlásí také metropole Peking, finanční centrum Šanghaj a provincie Kuang-tung a Če-ťiang.

Záhadná choroba se poprvé objevila za hranicemi Číny. Další případ nákazy odhalili lékaři v Thajsku Číst článek

Kromě Číny se nákaza potvrdila také ve dvou případech v Thajsku a po jednom v Japonsku a v Jižní Koreji. V úterý se k těmto zemím připojil i Tchaj-wan. Jde přitom o lidi, kteří předtím byli ve městě Wu-chan. Vědci na základě propočtů pravděpodobnosti odhadují, že skutečný počet nemocných je nyní už více než 1700.

„V nadcházejících dnech můžeme očekávat více případů v dalších částech Číny a možná i v dalších zemích,“ prohlásil mluvčí Světové zdravotnické organizace Tarik Jašarević.

Světová zdravotnická organizace svolala na středu krizovou schůzku, na které by se měli odborníci radit o tom, zda je třeba vyhlásit celosvětový stav zdravotní nouze.

Organizace by pak mohla po celém světě vydávat závazná pravidla zacílená na zamezení dalšího šíření nákazy, včetně vyhlašování karantény, uzavírání hranic nebo omezení mezinárodního cestovního ruchu. Stav nouze byl v minulosti vyhlášen například kvůli šíření eboly či prasečí chřipky.

Kvůli obavám z šíření nového viru v úterý citelně oslabují akcie v Číně i dalších asijských zemích. Největší ztráty mají letecké společnosti a provozovatelé zábavních center, zájem je naopak o akcie farmaceutických společností.

Varování českého ministerstva

České ministerstvo zahraničí při cestě do čínského města Wu-chan radí kvůli šíření nového koronaviru preventivně používat ústní roušky a vyvarovat se míst s velkou hustotou lidí. Ministerstvo se obává, že by se kvůli nadcházejícím svátkům v Číně mohl virus dostat do dalších zemí, včetně Česka.

„Vzhledem k nadcházejícímu zvýšenému cestování čínské populace v době svátků čínského nového roku v posledním lednovém týdnu jak vnitrostátně, tak i mimo území Číny, se může tento koronavirus rozšířit i do dalších zemí, včetně ČR,“ uvedlo ministerstvo zahraničí.

#UpozorněníNaCesty #Čína: @mzvcr doporučuje vzhledem k případům nákazy koronavirem dbát zvýšené opatrnosti při návštěvě čínského Wuhanu, nezdržovat se zbytečně v místech s velkou koncentrací osob, používat preventivně ústní roušky. → https://t.co/AUPcgjZODt — MZV ČR (@mzvcr) January 21, 2020

Ministerstvo zdravotnictví ale sdělilo, že pravděpodobnost zavlečení nového koronaviru do Evropské unie je zatím nízká. Neplánuje proto nyní mimořádná opatření, jako třeba kontroly leteckých pasažérů.

„Vzhledem k tomu, že ČR nemá přímé letecké spojení s městem Wu-chan, které je ohniskem nákazy, tak v současné době nejsou zvažována opatření typu příletového screeningu u leteckých pasažérů," sdělila Renata Povolná z tiskového oddělení ministerstva zdravotnictví. Vývoj situace kolem nového koronaviru ale podle ní ministerstvo sleduje.

Neznámá forma zápalu plic má v Číně první oběť. Sedm nakažených je v kritickém stavu Číst článek

Český Státní zdravotní ústav v pondělí na svém webu sdělil, že podle Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí je vzhledem k menší dopravě mezi evropskými státy a Wu-chanem jen malá pravděpodobnost přenosu nákazy do zemí Evropské unie. I pro Evropany cestující do Wu-chanu je podle střediska pravděpodobnost onemocnění novým koronavirem malá.

Některá letiště po celém světě zavedla kontroly lidí přilétajících z Wu-chanu. Austrálie chce kontrolovat některá čínská letadla. Země je podle agentury Reuters velmi oblíbenou destinací pro čínské turisty. U pasažérů proto budou kontrolovat příznaky choroby.

Hlavní zdravotnický poradce australské vlády Brendan Murphy ale uvedl, že tato opatření nejsou dostatečná. Podle něj trvá inkubační doba přibližně týden, takže u nově nakažených virem zatím žádné příznaky vidět nejsou.

S Prahou však nemá letiště v jedenáctimilionovém Wu-chanu přímé spojení. Letiště Václava Havla v Praze má přímé spojení jen se čtyřmi destinacemi v Číně, ale žádná z nich není v provincii, kde leží Wu-chan.

Cestovat budou miliony Číňanů

Nový virus se objevil v době, kdy se Čína připravuje na oslavy příchodu nového lunárního roku. V době volna, které letos připadá na 24. až 31. ledna, se tak po celé zemi budou přesouvat miliony lidí.

Někteří lidé ale letos raději zůstanou doma. Čang Sin-jüan se například s manželem chystala na thajský ostrov Pchúket. Letenky ale v pondělí zrušili.

„Tři naši přátelé cestu také zrušili. O svátcích zůstaneme doma,“ uvedla Čang. „Mám strach, protože si dobře pamatuju SARS,“ připomíná těžký akutní respirační syndrom.

Další žena, která o zrušení cestovních plánů s Reuters mluvila, si přála být jmenována pouze jako Čao. Pracuje v městě Š'-ťia-čuang na severu Číny a kvůli obavám z onemocnění se rozloučila cestou do jižní provincie Kuang-tung. „Vysokorychlostní vlak z Š'-ťia-čuangu do Kuang-tungu má přestup ve Wu-chanu, kde musí člověk čekat 42 minut. To nehodlám riskovat,“ konstatovala.

SARS a MERS

Původ viru označovaného jako 2019-nCoV zatím není známý, podle Světové zdravotnické organizace se ale zřejmě na člověka přenesl z nakažených zvířat. Někteří z prvních pacientů pracovali nebo nakupovali na stejném trhu ve Wu-chanu, kde se prodávaly ryby, mořské plody a další živočišné produkty.

Obavy z šíření nového typu koronaviru vyvolávají vzpomínky na epidemii koronaviru SARS, který se vyznačuje vážnými dýchacími obtížemi. Ten v letech 2002 až 2003 postihl jižní Čínu. Chorobě tehdy v několika zemích a oblastech podlehlo přes 700 lidí.

Koranavirem ze stejného kmene je pak MERS, který se šířil mezi lety 2013 až 2015. Může vyvolat kašel, vážné dýchací potíže, horečku, zápal plic a selhání ledvin. Úmrtnost na MERS je podle Světové zdravotnické organizace podstatně větší, tento virus se ale šíří pomaleji než SARS.

Experti se domnívají, že nový virus není tak smrtící jako SARS, zároveň ale upozorňují, že se o jeho původu ví velmi málo. Mezi příznaky infekce patří dýchací potíže, horečka a kašel.