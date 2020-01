Petříček: Dva studenty z Wu-chanu evakuují Francouzi, Čech ve Vietnamu koronavirus nemá

U českého občana hospitalizovaného ve Vietnamu se nepotvrdilo podezření na nákazu koronavirem a již opustil nemocnici. V úterý to řekl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Dva české studenty z čínského města Wu-chan, kde se nákaza poprvé objevila, evakuuje francouzské letadlo v polovině týdne. Wu-chan/Praha 15:15 28. 1. 2020 (Aktualizováno: 15:40 28. 1. 2020) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rybí trh, který je považován za ohnisko epidemie nemoci, nechaly úřady zavřít (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Petříček také uvedl, že čeští diplomaté v oblasti zůstávají na zastupitelských úřadech a nyní se jejich stahování nechystá.

Český občan byl hospitalizován s podezřením na nákazu koronavirem ve vietnamském městě Danang. Nyní však byl z nemocnice propuštěn. „Testy byly u něj negativní, to znamená, že nebyl virem nakažen,“ řekl Petříček.

Dva české studenty z Wu-chanu, kteří projevili zájem o evakuaci, dopraví z Číny francouzské letadlo. „Máme potvrzenou informaci, že Francie akceptovala naši žádost, že by zajistila jejich evakuaci spolu s francouzskými občany. V tuto chvíli se jedná, jak bude přesun logisticky probíhat. Očekávám, že by k tomu mohlo dojít v polovině tohoto týdne,“ řekl Petříček.

Podle Petříčka se nyní řeší další náležitosti evakuace, mezi něž bude patřit i následná dvoutýdenní karanténa všech evakuovaných. „S největší pravděpodobností se bude jednat o čtrnáctidenní karanténní pobyt na území Francie,“ řekl ministr. Francouzské úřady ale ještě podle něj mohou podrobnosti upřesnit.

Náklady na evakuaci dvou studentů podle Petříčka ponese stát, což zákon v podobně výjimečných situacích umožňuje. Ministerstvo zahraničí nicméně bude s oběma jednat o tom, zda se budou na evakuaci podílet. Ministr také uvedl, že další dva čeští občané, kteří jsou v oblasti zasažené virem, o evakuaci zájem nemají, protože v Číně dlouhodobě žijí.

Své diplomaty Česko zatím z rizikových oblastí stahovat nebude. „V tuto chvíli naši diplomaté zůstávají na svých pracovištích. Zpřísnili jsme opatření, zejména co se týče hygienických pravidel, aby se nevystavili riziku nákazy,“ řekl Petříček.

Japonsko a Francie

Japonsko evakuaci svých obyvatel z čínského Wu-chanu už zahájilo. Město je už několik dní v karanténě kvůli nebezpečnému koronaviru. Své obyvatele mají z Wu-chanu ve středu přivézt i USA.

Japonsko vysílá do města letadlo, které tam přiveze roušky a ochranné obleky. Zpět se bude vracet ve středu ráno i se dvěma sty japonských občanů. Ve Wu-chanu je podle deníku Japan Times zhruba 650 Japonců, kteří se prý chtějí vrátit domů.

Japonský ministr zahraničí Toshimitsu Motegi upřesnil, že vláda chce v následujících dnech do izolovaného čínského města poslat i další letadla. Na palubě japonského speciálu bude i zdravotnický tým, který bude už cestou kontrolovat pasažéry a hledat u nich případné příznaky koronaviru, jako jsou kašel, dýchací problémy nebo horečka.

Své obyvatele má ve středu z Wu-chanu přivézt i Francie. Na rozdíl od Japonska ale do Číny pošle dvě letadla. Francouzi totiž chtějí své spoluobčany na místě roztřídit podle toho, jestli mají příznaky koronaviru, nebo ne.

„První letadlo odletí ve středu z Paříže a vrátí se zřejmě ve čtvrtek. Na palubě budou lidé, kteří nebudou mít žádné zjevné příznaky onemocnění. Po dobu 14 dnů budou pod kontrolou zdravotnického personálu. Pak bude druhý let, u kterého ještě musíme upřesnit termín odletu. Tam budou lidé, kteří budou mít některé symptomy koronaviru. V momentě, kdy přistanou v Paříži, tak je budeme okamžitě léčit,“ citoval Radiožurnál státního tajemníka pro dopravu Jeana-Baptista Djebbariho v úterním rozhovoru pro server Cnews.

Podle francouzské ministryně zdravotnictví Agnes Buzynové je ve Wu-chanu v současnosti od 500 do tisícovky Francouzů.

USA, Indie i Maroko

Deník Le Figaro uvádí, že Francouzi ve Wu-chanu pracují hlavně v automobilkách PSA nebo Renault a v dalších přidružených společnostech. Domů se ale podle francouzského deníku chce vrátit také pět spolupracovníků fotbalového klubu z Auxerre s rodinami, kteří pracovali v čínských fotbalových akademiích.

Francouzský konzulát podle Figara rozeslal už v pondělí Francouzům ve Wu-chanu zprávy na mobil s tím, že plánuje jejich evakuaci a aby ti, kteří o ni mají zájem, vyplnili příslušný formulář.

Záchrannou operaci plánují také Spojené státy. Washington chce do Wu-chanu poslat letoun ve středu ráno. Speciál vyrazí na cestu z Kalifornie a měl by evakuovat diplomaty z konzulátu ve Wu-chanu. Na palubě by mělo být místo i pro další Američany, kteří o evakuaci projeví zájem.

Repatriaci svých občanů plánuje taky Indie, která má podle agentury Reuters v izolovaném čínském městě na 250 obyvatel. A podobnou operaci plánuje taky Maroko.