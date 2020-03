Žádný nový případ, hlásí čínský Wu-chan. Vláda se obává stoupajícího počtu nakažených v zahraničí

Čínské město Wu-chan, odkud se na začátku letošního roku do světa rozšířil nový typ koronaviru, ve čtvrtek poprvé od začátku nynější pandemie nehlásí žádný nový potvrzený případ nákazy. Informuje o tom agentura Reuters s odvoláním na čínskou národní zdravotní komisi. V Číně ale přibývá importovaných případů infekce, za středu jich bylo 34 oproti úterním třinácti. To vyvolává obavy z možné druhé vlny nákazy. Wu-chan / Soul 3:47 19. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V pevninské části Číny se koronavirem nakazilo doposud 80 928 lidí (ilustrační foto) | Foto: China Daily | Zdroj: Reuters

Jako o importovaných případech se mluví o nemocných, u nichž se nákaza prokázala po příjezdu do Číny ze zahraničí. Celkem jich je asi 190. Agentura DPA k tomu píše, že ve valné většině jde o Číňany, kteří se vrátili do vlasti často v přesvědčení, že tam přečkají nejhorší období pandemie. Lidé, kteří do Číny přijedou, musejí do přísné karantény.

V pevninské části nejlidnatější země světa se koronavirem, který způsobuje nemoc COVID-19, nakazilo doposud 80 928 lidí. Infekci podlehlo 3 245 pacientů, za středu přibylo osm mrtvých, z toho šest jich bylo ve Wu-chanu. Ve snaze zabránit šíření nákazy úřady toto jedenáctimilionové město, které je metropolí provincie Chu-pej, 23. ledna uzavřely.

Jižní Korea, která se v posledních čtyřech dnech za sebou dostala pod stovku nových případů denně, ve čtvrtek hlásí dalších 152 nemocných. Z nich 97 připadá na město Tegu, kde testy tento týden potvrdily přítomnost viru u 74 klientů domu s pečovatelskou službou.

V souvislosti s tímto případem místní úřady zahájily rozsáhlé testování ve všech podobných zařízeních ve městě. Žije v nich více než 33 tisíc osob. V Jižní Koreji se koronavirem nakazilo celkem 8 565 lidí.

Světová zdravotnická organizace minulý týden uvedla, že epicentrum pandemie koronaviru se přesunulo do Evropy. Nejsilněji zasaženou zemí je Itálie.

