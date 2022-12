Čína nulovou toleranci covidu neudrží. Narušuje to chod celé společnosti, míní biochemik Cihlář

„Čím déle budeme s covidem žít, tím víc bude předvídatelný. Může se samozřejmě stát, že nová vlna přijde za měsíc, za dva. Když se podíváte, kdy byla poprvé identifikována poslední varianta – někdy koncem listopadu 2021 – tak stejně jako další varianty přišla z jižní Afriky. A chvíli trvalo, než ten vrchol počtu nakažených vůbec nastal,“ vysvětluje pro Český rozhlas Plus biochemik a viceprezident společnosti Gilead Sciences Tomáš Cihlář. Osobnost Plus Praha 22:00 4. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Záleží na tom, jestli se vyskytne nějaká další nová varianta, nebo ne. To je to nejtěžší předpovědět. My zcela nechápeme, jak virus mutuje, ale víme, co mutace způsobuje. Také nevíme, kam dojde například za dva měsíce,“ vysvětluje v pořadu Osobnost Plus biochemik Tomáš Cihlář.

Ten vede tým, který na jaře roku 2020 přinesl na světový trh vůbec první lék s účinnou látkou proti viru SARS-CoV-2 pod názvem remdesivir.

Se současnými vakcínami, které se podle něj dají rychle modifikovat, je ale podle něj méně pravděpodobné, že bychom zažili něco podobného jako loni a předloni.

V této souvislosti je nulová tolerance covidu v Číně, izolace rodin ale i celých měst, asi věc, kterou by Cihlář přehodnotil.

Čína?

„Izolace efekt přinesla, a to do té míry, že se tam virus šířil mnohem pomaleji. A pokud věříme oficiálním statistikám, které z Číny přicházely – jsou sice diskutabilní, ale zřejmě to nebude dvacetkrát víc – tak tam průběh vážných infekcí nebyl zdaleka takový. Myslím, že Číňané nebudou schopni udržet tento způsob kontroly a izolace, protože to velice narušuje celý chod společnosti. Včetně jejich ekonomických cílů a ekonomické produktivity.“

„Toto se asi bude muset změnit. Možná čekají, až bude jejich vakcinace trošku vyšší, protože jsem nedávno četl, že i rizikové skupiny mají plnou vakcinaci jen ve zhruba 30 až 40 procentech,“ upřesňuje Cihlář.

„Nevíme ale ani o jejich vakcínách, protože výsledky testů nebyly všechny publikovány. Nakonec – je to na odpovědnosti vlády, aby se rozhodla, jestli mají dobré vakcíny, nebo ne,“ uvažuje.

„Lidé jako jednotlivci, celá společnost, různé skupiny, se musí s virem naučit žít. Každý si v této chvíli asi musí sám pro sebe říct, že tady covid byl už dost dlouho, já jsem ho měl, mám očkování a teď k němu přistoupím tak, že se budu sám ochraňovat, budu chránit přátele, spoluobčany a podle toho se i chovat.“

Cihlář se domnívá, že nějaká vlna zřejmě bude letos v zimě, „protože všechny respirační viry se šíří mnohem víc v zimě, takže by to lidé měli brát v úvahu a své chování pozměnit a přizpůsobit.“

Svou roli bude hrát i globální imunita, protože mnoho lidí už bylo omikronem infikováno. „Mnoho lidí možná ani neví, že byli infikováni nebo měli velice mírný průběh. A to samo o sobě přispívá k celkové globální imunitě. Ta pak má na covid takový tlak, že se dostává do úzké uličky, kde může dál mutovat. Jsem celkem optimista v tom, že už nebude mít příliš mnoho možností, kam se se svými mutacemi rozletět a dál se vyvíjet tak, aby byl víc patogenní.“

Remdesivir

Cihlář také vzpomíná na vznik remdesiviru: „Byla to vysoce kolektivní práce… a já k tomu snad přispěl tak, že jsem poměrně dlouhou dobu vedl tým, který se snažil zjistit, k čemu bude remdesivir dobrý, respektive ještě než se tak jmenoval. Vzniklo to jako jedna molekula, kterou jsme zkoušeli na všechny možné respirační viry, na ebolu a další koronaviry.“

„Ještě než covid přišel, tak jsme už věděli, že máme vysoce účinnou látku na koronavirus, takže jsme měli náskok,“ doplňuje Cihlář.

Objevily se podle něj i teorie, že lidstvo bude ještě víc trápit super silný virus. „To je spíš námět na nějaký sci-fi film,“ komentuje biochemik.

„Protože když se podíváte na to, co jsou viry zač, tak jde o velice primitivní organismy, které se samy od sebe ani nedokážou rozmnožovat. Potřebuji k tomu hostitelskou buňku nebo hostitelský organismus.“

„Ono se zdá, že virus má cíl zabít co nejvíce lidí, což je velice mylná představa o tom, jak se viry chovají,“ uzavírá Tomáš Cihlář.

