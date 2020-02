Nemoci Covid-19 podlehlo v pevninské Číně už 1868 lidí. Počet nakažených přesáhl 72 tisíc

‚Geniální komunikátor, ale nepředvídatelný premiér.‘ Slovenské volby může ovládnout Matovič z OĽaNO

„Jestli bude premiérem on osobně, na to se těžko hledá odpověď. Igor Matovič je totiž velice nevyzpytatelný a nepředvídatelný – je to jako hodit si mincí,“ říká pro iROZHLAS.cz politolog Pavol Baboš.