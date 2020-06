‚Zachráníme tím hodně lidí.‘ Tisíce dobrovolníků by se nechaly nakazit koronavirem kvůli vývoji vakcíny

Vakcínu proti koronaviru vyvíjejí desítky vědeckých týmů po celém světě. Některé už jsou ve fázi klinických testů. Ty by mohl urychlit experiment s vakcínou na lidech záměrně vystavených infekci koronaviru. Tisíce dobrovolníků se už přihlásily, že by se do takového testu zapojily. Praha 17:41 17. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Odborníci se shodují, že rizikové testy s dobrovolníky, kteří by pak byli záměrně infikováni virem pod kontrolou zdravotníků, by mohli vývoj uspíšit. (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jednadvacetiletý Andrej Tkáč z Bratislavy patří ke skupině víc než 28 tisíc lidí z více než stovky zemí, kteří se přihlásili k internetové výzvě 1daysooner. Ti se nabízejí jako dobrovolníci do testů vakcín proti koronaviru a jsou ochotní se po očkování nechat záměrně infikovat virem. Podle svých slov si je určitého rizika, kterému by se tímto pokusem vystavil, vědom.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž Štěpána Sedláčka o experimentu souvisejícím s vývojem vakcíny na onemocnění covid-19

„I kdyby se tím čekání na vakcínu zkrátilo o dejme tomu měsíc, stále by to bylo hodně lidí, které bychom mohli zachránit. Vidím to jako morální zodpovědnost. Dalo by se to přirovnat k Černobylu, nebo k Fukušimě, kde se také lidé museli vystavit nějakému riziku, aby potenciálně zachránili mnohem větší počet lidí,“ přirovnal Tkáč situaci k dobrovolníkům v případě havárií jaderných elektráren.

Dodal, že server 1daysooner, kde se přihlásil jako dobrovolník, bojuje za to, aby se testování vakcín protlačilo přes americkou vládu, a aby různí investoři po světě měli motivaci testy financovat či organizovat.

Vakcíny proti covidu-19

Po světě aktuálně vzniká více než 120 vakcín proti koronaviru. Jsou v různém stadiu vývoje. Dříve než bude některá z nich schválena jako účinné očkování, musí projít několikafázovými testy. Tento proces většinou trvá několik let. Kvůli pandemii je teď ale vývoj značně urychlený. Odborníci se shodují, že rizikové testy s dobrovolníky, kteří by pak byli záměrně infikováni virem pod kontrolou zdravotníků, by mohli vývoj uspíšit. Že na tyto experimenty může dojít si myslí i vědecký sekretář České vakcinologické společnost Roman Chlíbek.

Německo koupí podíl ve výrobci vakcín proti koronaviru. Trump měl firmu lákat do USA Číst článek

„Ty testy samozřejmě významně urychlí vývoj vakcíny ve smyslu hodnocení její účinnosti. Riziko, které tam je, je to že ten člověk se nechává dobrovolně infikovat. I přesto, že to bude mladý dobrovolník, a doporučuje se, aby to byli lidé ve věku 18-30 let bez komorbidit, tak nikdy nemůže člověk zcela vyloučit, že ten průběh u něj nebude závažný,“ vysvětlil možná rizika Chlíbek.

Proti onemocnění covid-19 nejsou vyvinuté spolehlivé léky. Riziko by bylo větší u skupiny pacientů, kterým by bylo místo kandidátní vakcíny podáno placebo. I proto jsou takové studie kontrolovaného infikování eticky sporné. Ale v minulosti byly využity v případě malárie, pravých neštovic nebo třeba žluté zimnice. Světová zdravotnická organizace už vydala sérii podmínek, které by takové testy v případě koronaviru měly splňovat, aby byly eticky přijatelné.

Kritérium vědeckého podkladu

„Zasání kritérium je, že to musí být vědecká studie. To znamená, že tam musí být vědecký podklad, že ta kandidátní vakcína má potenciál stát se registrovanou a významnou vakcínou. Vždycky se tam musí zhodnotit přínosy a rizika. Určitě se musí splnit kritérium, že dříve než se to začne realizovat, tak se to musí v daném státě projednat nejenom s odborníky ale také širokou veřejností,“ objasnil podmínky pro testování Chlíbek.

Cesta z krize podle Evropské komise vede přes vakcínu. Chystá se společný nákup pro unijní země Číst článek

Kromě toho by takové testy podle Světové zdravotnické organizace musely být koordinované s vybranými institucemi v daných zemích i se zadavateli a také by měla být vybrána vhodná nemocnice.

„To musí být navázáno na pracoviště, které má zkušenosti s léčbou pacientů s covid-19, protože se nedá vyloučit, že ten průběh nemoci u uměle infikovaného člověka bude závažný. Pak se musí vybrat kritéria pro výběr dobrovolníků. Ustanovit nezávislou komisi odborníků, která posoudí nejenom vědeckou ale i etickou stránku té celé studie. A pak tady obzvlášť důsledně zpracovaný informovaný souhlas, který bude muset ten člověk podepsat,“ vysvětlil děkan Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity Obrany Roman Chlíbek s tím, že obdobné testy vakcín se kvůli míře rizika využívají jen vzácně.

Kvůli urgentní situaci a tlaku na rychlý vývoj vakcín možná budou podobné testy v případě koronaviru využity. Podmínkou je, že se vedle zmíněných kritérií podaří najít dostatečný počet dobrovolníků ochotných se takové studie zúčastnit. Vzhledem k počtu přihlášených na webu 1daysooner.org se zdá, že přinejmenším s tím by nemusel být problém.