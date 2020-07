Istrii hromadně opouští nizozemští turisté. Jejich ministerstvo zařadilo Chorvatsko k rizikovým zemím

Náhlé odjezdy nizozemských hostů zaznamenali chorvatští provozovatelé ubytování zejména v Istrii poté, co nizozemské ministerstvo zahraničí v úterý přesunulo Chorvatsko do rizikovější kategorie z hlediska nákazy koronavirem. Jak píše web jutarnji.hr, oranžová kategorie pro Nizozemce znamená, že by po návratu domů měli zůstat dva týdny v izolaci, do „oranžové země“ by navíc měli cestovat jen v případě nutnosti.

