Zrušení karantény v Británii by bylo ‚šílenstvím‘, řekl Johnson. Vláda zavede výstražný systém proti nákaze

Karanténní režim v Británii podle očekávání zůstává bez zásadních změn poté, co premiér Boris Johnson po necelých sedmi týdnech restrikcí oznámil několik očekávaných novinek a vyzval obyvatele, aby „prozatím zůstali ve střehu“. Zaměstnanci továren či stavební dělníci by se podle něj měli začít vracet do práce. Johnson také avizoval nový výstražný systém pro více cílený boj proti nákaze, detaily strategie vláda předloží v pondělí.