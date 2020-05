Britská firma bude v Africe prodávat rychlotesty za pouhý dolar. Vysoké ceny považuje za nemorální

V přepočtu 25 korun. Na tolik přijde rychlotest na koronavirus, který začne příští měsíc vyrábět britská biotechnologická firma Mologic. Vyvinula ho ve spolupráci se senegalským Pasteurovým institutem a bude určen pro Afriku. Vysoké ceny testů na přítomnost protilátek považuje společnost za nemorální, proto osekala výrobní náklady na minimum. Dakar 21:31 27. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Testování na koronavirus (ilustrační foto) | Foto: Dado Ruvic | Zdroj: Reuters

Firma Mologic patří mezi přední světové vývojáře diagnostických systémů. Ve spojení se senegalským Pasteurovým institutem v Dakaru společně vyvinuly levný test, který má umožnit finančně dostupné testování na přítomnost protilátek proti novému koronaviru.

Vědci spouští studii o covid-19. Průzkum ve 110 zemích má zjistit, jak nemoc ovlivnila pohodu lidí Číst článek

Jde o jednoduché testovací sady pro domácí použití, které mají prokázat, jestli bylo tělo vystavené koronaviru a začalo vytvářet protilátky.

K diagnostice je potřeba pouze kapka krve z prstu. Výsledek se pak ukáže do deseti minut v podobě čárky na papírku, funguje tedy podobně jako například těhotenský test. Není potřeba odborné pracoviště ani elektřina. Výsledky rychlotestu jsou tak mnohem rychlejší než u laboratorních testů, na jejichž výsledky se čeká hodiny až dny. Jsou zároveň i mnohonásobně levnější.

Minimální náklady

Nízká cena je výsledkem snahy výrobce o snížení výrobních nákladů na minimum. S tím má pomoci nová továrna sídlící přímo v komplexu Pasteurova institutu v Dakaru, který se zabývá zkoumáním virů a má kromě laboratoří k dispozici i testovací laboratorní vozy.

Továrna bude testy vyrábět od června a měla by mít kapacitu na produkci asi čtyř milionů sad ročně. Mologic odmítl zapojit do distribuce prostředníky, kteří by zase cenu navýšili. Podle firmy je generování zisku v současné situaci nemorální.

Indie pozastavila používání čínských rychlotestů na koronavirus. Vyčítá jim malou přesnost Číst článek

Snížení cen mělo být součástí strategie boje proti pandemii koronaviru. Nízké ceny testovacích sad jsou pak zvláště důležité v nejchudších zemích světa. Kde právě cena může hrát významnou roli ve včasném reagování na vývoj situace.

Rychlotesty se stávají horkým zbožím i kvůli nutnosti prokázání negativních testů pro případ cestování. Podle Josepha Fotchetta z vedení společnosti Mologic ostatní firmy v biotechnologickém sektoru cestou levného testování nejdou, protože chtějí vydělávat. A africký trh jim vyhlídky na zisk nenabízí.

Mologic chce levné testy zpřístupnit i lidem na jiných kontinentech, tedy nejen v Africe. Tam ale budou stát o něco více.