ONLINE: V Brazílii přibylo tisíc obětí koronaviru. Německo se potýká s šířením nákazy na jatkách

Již téměř 50 tisíc dosáhl počet lidí, kteří v Brazílii zemřeli s nemocí covid-19. Za poslední den přibylo 1022 obětí, takže jejich počet vystoupil na 49 976, informovala v neděli agentura Reuters s odvoláním na brazilské ministerstvo zdravotnictví. Německo oznámilo o jednu oběť méně než předcházející den, tamní úřady záležitost nevysvětlily. Celkem tam na covid-19 zemřelo 8882 lidí. Sledujeme online Sao Paulo / Berlín 6:56 21. června 2020

Počet nakažených se za uplynulých 24 hodin zvýšil o 34 666 na 1 067 579. Již v pátek Brazílie překročila hranici jednoho milionu infikovaných. Brazílie je druhou nejhůře postiženou zemí světa za Spojenými státy, a to co do počtu nakažených i co do počtu úmrtí.

Vzhledem k chaotické reakci brazilských úřadů na šíření nemoci covid-19 je podle expertů složité určit, kdy epidemie v této zemi s 210 miliony obyvatel vyvrcholí. Nákaza nyní postupuje dál do vnitrozemí a do chudších regionů, zatímco velká města navzdory růstu počtu případů ruší karanténní opatření.

Koronavirus se poprvé v Brazílii objevil na konci února, kdy se do země vrátil z Evropy nakažený podnikatel ze Sao Paula, uvedla agentura Bloomberg. Za uplynulé tři týdny Brazílie v počtu úmrtí předstihla Španělsko, Itálii i Británii. Počet infikovaných se za tři týdny více než zdvojnásobil.

Podle expertů je navíc infikovaných mnohem více, než uvádějí oficiální statistiky. Vědci z univerzity ve městě Pelotas ve své nejnovější studii zahrnující 120 měst uvedli, že na jednu potvrzenou diagnózu připadá odhadem šest neodhalených případů.

Virus v masokombinátech

Německo za posledních 24 hodin eviduje 687 nových případů nákazy koronavirem, celkový počet infikovaných tak vzrostl na 189 822. Vyplývá to ze statistiky, kterou v neděli zveřejnil Institut Roberta Kocha (RKI). Pacientů, kteří se z nemoci covid-19 vyléčili, je v Německu podle odhadů Institutu Roberta Kocha již 174 900.

Reprodukční číslo, které na základě týden a půl starých dat ukazuje, kolik jeden infikovaný v průměru nakazí dalších osob, podle RKI prudce vzrostlo na 1,79. Jeden infikovaný tak v průměru nakazí téměř dvě další osoby.

V posledních týdnech trápí Německo výskyt koronaviru v řadě masokombinátů. Na jatkách firmy Tönnies ve městě Rheda-Wiedenbrück, která jsou jedna z největších v celém Německu, hygienici do sobotního odpoledne evidovali 1029 infikovaných. V karanténě jsou všichni zaměstnanci a jejich rodinní příslušníci včetně vedení firmy, celkem 7000 lidí. Podnik zůstane zavřený nejméně dva týdny.

V okrese Gütersloh ve spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko, kde se jatka nacházejí, úřady kvůli šíření nákazy nechaly uzavřít všechny školy a školky. V neděli se kvůli novému epicentru nákazy na zvláštním zasedání sejde kabinet spolkové země. Firma i celé odvětví čelí kritice kvůli nevyhovujícím pracovním podmínkám zaměstnanců ze zahraničí, kteří žijí ve stísněných prostorech ve společných ubytovnách.

Dalším lokálním ohniskem je obytný komplex v Göttingenu ve spolkové zemi Dolní Sasko, kde se koronavirem nakazilo 120 lidí. Úřady proto nařídily týdenní karanténu 700 tamních obyvatel.