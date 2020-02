ONLINE: Dolní Rakousy ohlásily dva nově nakažené koronavirem, Jižní Korea eviduje přes 3000 případů

Dolní Rakousy oznámily první dva případy nakažení koronavirem, jedná se o manželský pár z Korneuburgu u Vídně.

Jižní Korea v sobotu zvýšila počet případů nákazy koronavirem o 219, celkový počet infekcí v zemi je tedy 3150.

Spojené státy ohlásily, že jsou na jejich území tři noví nakažení, u dvou z nich není jasné, jakým způsobem se nakazili.

Mobilní operátoři poslali všem svým českým zákazníkům pobývajícím v zemích, kde se šíří koronavirus, informační SMS s upozorněním na nebezpečí nákazy.



Vojáci v Jižní Korei dezinfikují nádraží v Daegu. | Zdroj: Reuters Connect

Rakousko v sobotu oznámilo první dva případy nového typu koronaviru ve spolkové zemi Dolní Rakousy, která přímo hraničí s Českem. Informovala o tom televize ORF.

Nově nakaženým je manželský pár z dolnorakouského Korneuburgu u Vídně, u něhož byla infekce potvrzena v noci na sobotu. Dvojice podle ORF byla v kontaktu s manželi z Vídně, u nichž bylo onemocnění COVID-19 způsobené koronavirem oznámeno ve čtvrtek.

Rakousko eviduje devět případů - vedle dvou v Dolních Rakousích čtyři ve Vídni, dva v Tyrolsku a jeden ve Štýrsku. Onemocnění má vážný průběh u 72 let starého muže hospitalizovaného ve Vídni.

Neznámý původ nákazy

Spojené státy oznámily tři nové případy nákazy novým typem koronaviru, u nichž není jasné, jakým způsobem se pacienti infikovali. Necestovali totiž do zahraničí a nedostali se ani do kontaktu s žádnou osobou, u níž byla nemoc COVID-19 diagnostikována. Případy zatím nevysvětlené nákazy byly zaznamenány ve státech Kalifornie, Oregon a Washington, informovala v sobotu agentura Reuters. Obdobný případ se v Kalifornii vyskytl již dříve.

Ve Spojených státech se infekce novým typem koronaviru prokázala u zhruba 60 lidí; většina z nich jsou evakuovaní cestující z lodi Diamond Princess kotvící u japonských břehů, kde se nakazily stovky pasažérů a členů posádky.

Americké Centrum pro kontrolu nemocí ke třem novým případům nejasného původu uvedlo, že lze vycházet z toho, že tito lidé se nakazili ve svém okolí. Pokud tomu tak skutečně bylo, znamená to podle Reuters zásadní změnu v tažení proti infekci, protože dosud se úřadům dařilo držet nákazu díky izolaci pacientů pod kontrolou.

Mezi tři nové případy nákazy, které CDC vede jako pravděpodobné, neboť ještě čeká na ověřovací výsledky testů, patří žena z kalifornského města Santa Clara trpící chronickými zdravotními problémy. U ženy se objevily dýchací potíže a její lékařka ji nechala otestovat na nemoc COVID-19. „Je to třetí případ v našem okrese, ale od těch předchozích dvou se významně liší... Náš třetí pacient necestoval do zahraničí ani nepřišel do kontaktu s žádným takovým cestujícím či infikovanou osobou,“ řekla lékařka Sara Codyová na páteční tiskové konferenci.

Ve státě Washington byl vedle případu nejasného původu lokalizován ještě jeden další nemocný. U něho ale CDC předpokládá, že nákaza souvisí s cestováním.

Informační SMS

Mobilní operátoři poslali všem svým českým zákazníkům pobývajícím v zemích, kde se šíří nový koronavirus, informační SMS. Zpráva upozorňuje na nebezpečí nákazy a odkazuje na webové stránky ministerstva zdravotnictví, na kterých mohou lidé najít podrobné údaje o viru i nemoci COVID-19. SMS obdrželi v pátek večer všichni Češi, kteří jsou v současné době v Číně, Hongkongu, Íránu, Japonsku, Singapuru, Jižní Koreji a Itálii, potvrdil výkonný ředitel Asociace provozovatelů mobilních sítí Jiří Grund.

Na zaslání zpráv se v pátek odpoledne s operátory dohodl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. „Ministerstvo zdravotnictví žádalo provést rozesílku ve velmi krátké době, zejména proto, aby se stihlo informovat všechny české občany, u kterých se předpokládá, že se o víkendu budou vracet z Itálie,“ uvedl Grund.

V textu zpráv, které O2, Vodafone a T-Mobil rozesílaly, informuje ministerstvo zdravotnictví daného člověka o tom, že se nachází v zemi se zvýšeným výskytem koronaviru. Radí řídit se pokyny daného státu a českého ministerstva zdravotnictví. V další SMS určené lidem pobývajícím na severu Itálie ještě dodává, aby Češi po návratu kontaktovali lékaře, případně krajskou hygienickou stanici. Žádá však, aby přímo k doktorovi nebo do nemocnice nechodili.

Počet nakažených stoupá

Jižní Korea v sobotu podruhé navýšila počet případů nákazy novým koronavirem, tentokrát o 219 lidí. Celkový počet infekcí v zemi tak dosáhl 3150. Informovala o tom agentura Jonhap s odvoláním na Korejské středisko pro kontrolu a prevenci nemocí.

V Jižní Koreji v posledních dnech přibývá případů rychleji než v Číně, odkud se virus začal původně šířit. Soul v sobotu ohlásil celkem už 813 nově nakažených lidí, což je největší nárůst od 20. ledna, kdy země oznámila prvního nakaženého.

Nemoci COVID-19 v Jižní Koreji dosud podlehlo 17 lidí, což je o čtyři více, než bylo hlášeno doposud.

Z 594 v sobotu dříve oznámených případů nákazy je 476 z města Tegu, kde se infekce šíří především mezi členy náboženského hnutí Sinčchondži.

Korejské středisko pro kontrolu a prevenci nemocí v sobotu též oznámilo první případ, kdy se někdo koronavirem nakazil opakovaně. Jedná se o 73letou ženu, která se infikovala poté, co byla 22. února po vyléčení propuštěna z nemocnice. Ve čtvrtek se u ní začaly znovu projevovat příznaky nemoci COVID-19. V pátek se podezření potvrdilo.

Žena sama nikam před onemocněním necestovala, ale její syn a snacha nedávno navštívili jihočínskou provincii Kuang-tung, kde se oba nakazili.