ONLINE: Španělsko bude rizikovou zemí. Tempo šíření koronaviru v zemi rychle stoupá

Ve Španělsku za poslední den přibylo 2935 nových případů nákazy koronavirem, což je skoro dvakrát tolik než o den dříve. Informovalo tom ve čtvrtek ministerstvo zdravotnictví. Infikovaných nyní přibývá nejrychlejším tempem od konce dubna, a to zejména v regionech Aragonie, Baskicko, Andalusie, Katalánsko a v metropoli Madridu. Sledujeme online Madrid 19:02 13. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lidé s rouškami v ulicích Madridu. | Zdroj: Reuters

Ve středu Španělsko hlásilo 1690 nakažených, v úterý 1418 a v pondělí 1486. Za poslední den přibylo nejvíce nakažených v Madridu (843), dále v Baskicku (545) a v Aragonii (418).

Skokový nárůst počtu nových případů ve Španělsku odpovídá znepokojivému trendu, na nějž už zareagovala řada zemí cestovními omezeními. České ministerstvo zahraničí ve čtvrtek oznámilo, že od 24. srpna zařadí Španělsko na seznam rizikových zemí. To znamená, že turisté budou muset po návratu předložit negativní test na covid-19, nebo jít do dvoutýdenní karantény. Povinné testy pro všechny, kdo se ze Španělska vracejí, platí od čtvrtka také v Itálii.

Na českém seznamu rizikových zemí je ze států Evropské unie zatím pouze Rumunsko. Ministerstvo zdravotnictví minulý týden avizovalo, že Španělsko, Švédsko, Bulharsko, Belgie a Portugalsko by mohly být „v krátké době“ vyřazeny ze seznamu bezpečných zemí, pokud by se tamní epidemiologická situace zhoršila. Ministerstvo minulý týden také upozorňovalo, že ve Španělsku je zvýšená míra rizika nákazy koronavirem v Katalánsku, Aragónu, Navaře a Baskicku.

Zařazení státu Evropské unie mezi rizikové znamená, že jeho občané mohou do Česka přicestovat, pouze pokud se prokážou negativním testem na covid-19. Češi do země mohou cestovat bez omezení, při návratu ale rovněž musí předložit negativní test, nebo nastoupit do karantény.

Ve Španělsku se podle informací ministerstva zdravotnictví nakazili za poslední týden koronavirem čtyři čeští turisté. Od začátku prázdnin bylo zaznamenáno sedm nakažených.

Roušky na veřejnosti

Celkem se od začátku epidemie ve Španělsku virem SARS-CoV-2 nakazilo přes 337 000 lidí, z nich 28 605 zemřelo. Za poslední den kvůli komplikacím spojeným s nemocí covid-19 zemřelo 26 pacientů.

Ve Španělsku přijímají od konce nouzového stavu v zemi před dvěma měsíci opatření proti šíření nákazy jednotlivé autonomní regiony. Všechny už zavedly povinné roušky na veřejnosti, některé včetně pláží. Část z nich také omezila otevírací dobu nočních podniků, protože v této etapě epidemie klesl věkový průměr nakažených pod 40 let, zatímco v březnu to bylo 63 let.