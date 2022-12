Itálie zavádí povinné testy na koronavirus pro cestující z Číny. Obává se případných nových mutací

Itálie zavádí povinný test na koronavirus pro cestující z Číny. Oznámil to ve středu italský ministr zdravotnictví Orazio Schillaci. Již dříve ministerstvo uvedlo, že se obává zavlečení nových mutací koronaviru do země. Dobrovolné testování pasažérů z Číny již zahájilo milánské letiště Malpensa, kde polovina cestujících, kteří se testu v pondělí podrobili, byla pozitivní, uvedla agentura ANSA. Německo zatím pro zpřísnění opatření nevidí důvod. Řím/Berlín 17:37 28. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Cestující pekingského metra během ranní špičky 26. prosince 2022 | Foto: Josh Arslan | Zdroj: Reuters

Ministr Schillaci ve středu uvedl, že nařídil povinné testování všech cestujících z Číny, včetně těch, pro které je Itálie jen tranzitní zemí. U odebraných vzorků se bude také zkoumat varianta koronaviru.

„Opatření je nezbytné pro zaručení trasování a zachycení možných variant viru a pro ochranu italského obyvatelstva,“ cituje ministra deník Corriere della Sera.

O možnosti zavedení tohoto opatření informovalo ministerstvo zdravotnictví během středy. Uvedlo, že se obává, že by lidé, kteří přijíždějí z Číny, mohli zavléct do Itálie mutace a varianty koronaviru, které zatím nejsou přítomné na italském území. Ministerstvo také vyzvalo k prevenci a sledování vývoje nákazy, a to i v součinnosti s dalšími unijními státy.

Na milánském letišti Malpensa, kam přilétají spoje z Číny, test po cestujících už několik dní požadují. Není to ale povinnost, takže lidé mohou testování odmítnout. Podle údajů, které v pondělí zdravotnické úřady zveřejnily, bylo v pondělí otestováno na 120 pasažérů z Číny a 52 procent z nich mělo test pozitivní.

Ve středu odpoledne úřady v regionu Lazio nařídily testování cestujících z Číny, kteří přilétají na letiště ve Fiumicinu. Cestujícím s pozitivním testem bude nařízena izolace, uvedly úřady.

Pro zpřísnění opatření vůči cestujícím z Číny nevidí zatím důvod Německo, uvedla agentura Reuters. „Podrobně sledujeme situaci v Číně, ale zatím nemáme náznaky, že tam vznikla nebezpečnější mutace viru,“ uvedl mluvčí německého ministerstva zdravotnictví.

Itálie zrušila povinnost prokazovat se negativním testem nebo například očkováním při příjezdu ze zahraničí letos v létě pro všechny světové státy. Italské úřady podle tisku reagují na zprávy západních médiích, podle kterých se koronavirus začal po prosincovém uvolnění pandemických opatření šířit v Číně velmi rychlým tempem, i na rozhodnutí čínské vlády zrušit na začátku ledna omezení pro cesty do zahraničí.

Povinné testování cestujících z Číny zavedly některé asijské státy, například Indie, Japonsko či Tchaj-wan. Opatření zvažují i Spojené státy americké.