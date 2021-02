Nákaza koronavirem si v USA vyžádala již půl milionu obětí. Američané doufají ve schválení třetí vakcíny

Spojené státy se dostaly k hranici půl milionu obětí nemoci covid-19. Podle statistik televize NBC už ji překonaly a totéž je v nejbližších dnech či hodinách nevyhnutelné i podle sběru dat univerzity Johnse Hopkinse nebo americké vlády. Zároveň v zemi zavládl opatrný optimismus vzhledem k prudkému poklesu nově potvrzených případů za den či počtu hospitalizovaných, a naopak zvyšujícímu se počtu naočkovaných Američanů. Washington 9:24 22. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V USA již s covidem-19 zemřelo půl milionu pacientů. | Foto: Lucas Jackson | Zdroj: Reuters

Co přesně stojí za zlepšením situace ve Spojených státech? Na tom se ani experti úplně neshodnou, respektive nemluví o tom s jistotou. Dá se říct, že je to součet několika možných faktorů. Co se týče nově potvrzených případů za den, už jsou na tom Spojené státy lépe než kdykoli předtím během zimy, a počet hospitalizovaných, kterých po Novém roce bylo přes 130 tisíc, klesnul na méně než polovinu.

V nemocnicích je kvůli covidu stále přes 50 tisíc lidí. To je ale méně než v nejhorších dnech během prvních dvou vln loni na jaře a v létě. Odborníci zmiňují to, že odezněla krize po listopadovém Díkůvzdání, po Vánocích a Novém roce, kdy se lidé navzdory doporučením hodně potkávali.

Obecně se ale dá se říct, že na mnoha místech jsou lidé velmi disciplinovaní, třeba co se týče nošení roušek. Oficiálně 28 milionů Američanů už covid prodělalo, i když skutečné číslo může být mnohem vyšší. Víc než 43 milionů už také dostalo aspoň jednu dávku vakcíny, což dohromady dává už slušný počet lidí s protilátkami. To všechno podle expertů může hrát roli.

Vakcinace ale probíhá pomalu. Denní bilance se pohybuje mezi jedním a půl až dvěma miliony naočkovaných dávek, silné mrazy a zimní bouře navíc překazily některé dodávky a aplikace vakcín v poslední době. Je to tempo, které by Američané rádi zvýšili, aby měli šanci dosáhnout nějaké už znatelné formy stádní imunity a zásadního potlačení covidu už během léta. Zároveň jde o závod s novými mutacemi koronaviru.

Rychlejší očkování?

Bidenova vláda slibuje, že do konce července bude dostatek vakcín k potenciálnímu naočkování 300 milionů Američanů – tedy víc, než by bylo reálně potřeba, protože pro děti do té doby vakcína schválená nebude. Vládní experti mluví o tom, že obecná veřejnost by mohla přijít na řadu s očkováním už během dubna. Ve Washingtonu teď mají nárok na očkování lidé nad 65 let, lidé bez domova, učitelé, policisté nebo prodavači.

V různých částech země také vznikly skupiny takzvaných lovců vakcín, kteří hledají volné, nevyužité termíny, nebo naopak pro tyto termíny na posledních chvíle hledají zájemce. Někteří je chválí za to, že pomáhají, aby byl systém efektivnější, jiní naopak kritizují za podporu předbíhání ve frontě.

Na konci týdne bude panel odborníků agentury pro kontrolu potravin a léčiv hlasovat o schválení třetí vakcíny od firmy Johnson and Johnson. Pokud látku doporučí ke schválení a proces bude stejně rychlý jako u Pfizeru a Moderny, které schvalovala ještě administrativa Donalda Trumpa, tak by konečné slovo mohlo padnout ještě tento týden.

Američané věří, že během března už se v zemi bude očkovat touto v pořadí třetí látkou, která avizuje sice nižší účinnost než ty předchozí, ale v testech i ona stoprocentně zabraňovala hospitalizacím a úmrtím na covid-19. Od vakcíny Johnson and Johnson ve Spojených státech si slibují hlavně výrazné zrychlení očkovacího procesu – u této vakcíny totiž na rozdíl od Pfizeru a Moderny stačí jedna dávka.