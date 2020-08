Ruskou vakcínu zatím otestovalo méně než 100 lidí. Moskva už přesto vyjednává o jejím exportu

Prezident Vladimir Putin tento týden informoval, že Rusko má jako první na světě zaregistrovanou vakcínu proti novému koronaviru. Moskva už aktivně vyjednává o jejím exportu, a to přesto, že ji vědci zatím otestovali na méně než sto lidech. Například Spojené státy mají o účinnosti vakcíny značné pochybnosti, podle ruského ministerstva zdravotnictví jde ale o obavy z konkurence. Moskva 18:23 13. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Výzkumné práce na ruské vakcíně proti koronaviru v Národním výzkumném středisku Nikolaje Gamaleji v Moskvě. | Zdroj: Reuters

Je ruská vakcína proti koronaviru bezpečná? To je ta nejzásadnější otázka, která směrem k zemi zaznívá. Třetí fáze klinických testů ale začala až po státní registraci. Doteď ruští vědci vakcínu testovali jenom na dvou skupinách dobrovolníků, každá o 38 lidech – nestandardní zrychlený postup umožňuje ruská legislativa s poukazem na nouzový stav.

Ruská vakcína se do Evropské unie zřejmě nedostane. ‚Nemusí být bezpečná,‘ upozorňuje farmaceut Číst článek

Vakcínu od února vyvíjelo Národní výzkumné středisko Nikolaje Gamaleji v Moskvě, které na jejím testování spolupracovalo s ministerstvem obrany. Jde o tzv. vektorovou vakcínu na bázi adenoviru člověka. Ruské ministerstvo zdravotnictví ji zaregistrovalo pod názvem Gam-KOVID-Vak, její obchodní název je ale Sputnik 5.

Asociace organizací podílejících se na klinických testech, kam patří přední farmaceutické firmy, již dříve vyzývala ruské ministerstvo zdravotnictví, aby registraci odložilo. Došlo k tomu podle ní za výrazně nižších standardů, než je obvyklé.

Také americký epidemiolog a poradce Bílého domu Anthony Fauci prohlásil, že má o ruské vakcíně vážné pochybnosti. Mít vakcínu, a dokázat, že je bezpečná a účinná, jsou podle lékaře dvě různé věci. Ruský ministr zdravotnictví Michail Muraško ale prohlášení označil za neopodstatněná a naznačil při tom, že za nimi stojí obavy z konkurence.

Záruky bezpečnosti

Ministr Muraško už dříve namítal, že vědci ze střediska Nikolaje Gamaleje vakcínu vyvinuli na hotové technologické platformě. Podle něj tam ještě v 90. letech začali provádět experimenty s univerzální platformou, ze které teď prý vychází celkem šest vakcín, které jsou v Rusku momentálně v různých stádiích registrace. Je to třeba vakcína proti ebole, viru MERS nebo právě proti koronaviru.

Rusko schválilo první vakcínu proti koronaviru na světě, oznámil Putin. Očkování by mohla začít v září Číst článek

Světová zdravotnická organizace ale zatím nechce ruskou vakcínu schválit. A ani žádnou jinou, které jsou v tuto chvíli rozpracované i v dalších zemích. Rusko navíc na rozdíl od konkurence doteď nezveřejnilo ani podrobné výsledky dosavadních testů. Světová zdravotnická organizace tak uvedla, že čeká ze strany Ruska na dodání doplňujících informací a záruky, že je nový přípravek opravdu bezpečný.

Rusko přesto plánuje vakcínu exportovat. Jak se nechal slyšet šéf státního Ruského fondu přímých investic Kirill Dmitrijev, který vývoj vakcíny financuje, zájem už projevilo víc než 20 zemí. Jde o státy jihovýchodní Asie, Blízkého východu, balkánské země nebo státy z postsovětského prostoru. Dohromady má už podle něj Rusko poptávky na nákup celkem miliardy dávek vakcíny.

Výroba v zahraničí

Vyrábět se má Sputnik 5 nejenom v Rusku, ale taky v cizině. Fond přímých investic podepsal dohodu s vedením brazilského státu Paraná o tom, že bude na výrobě spolupracovat s tamními farmaceutickými firmami a vakcínu odtamtud distribuovat do dalších částí Brazílie a celé Latinské Ameriky. Deník Vědomosti poukazuje na to, že podobně jako v Brazílii by se už od listopadu mohla ruská vakcína začít vyrábět taky v Indii.

Evropská unie zajistila pro členské státy 300 milionů dávek vyvíjené vakcíny proti covidu Číst článek

V cizině by se měla částečně uskutečnit i doteď chybějící třetí fázi klinických testů, které se mají zúčastnit asi dva tisíce lidí. Konkrétně chce Rusko testovat ve Spojených arabských emirátech, v Turecku nebo v Africe. Zájem projevil i filipínský prezident Rodrigo Duterte.

V Rusku má být přípravek zdarma. Na exportních trzích by podle předsedy představenstva farmaceutické firmy R-Farm, která má být jedním ze dvou ruských výrobců, cena neměla být nižší než 10 amerických dolarů za dvě dávky. První šarže budou podle něj o něco dražší a s narůstajícím objemem výroby se pak bude cena snižovat. Do konce roku by Rusko podle plánu mělo vyrábět asi 10 milionů dávek měsíčně a dál navyšovat objem i právě díky výrobě v dalších zemích. Podle deníku Vědomosti má Rusko ambice obsadit asi čtvrtinu světového trhu s vakcínami proti novému koronaviru do konce příštího roku.