Zkušenosti z Bavorska: do školy se vstupuje čtyřmi vchody, roušky mají žáci jen ve společných prostorech

Německo má osmkrát víc obyvatel než Česko. V počtu nových případů nákazy koronavirem však našeho východního souseda už nějaký čas porážíme. V čem je rozdíl? „Například v bavorských školách jsou od začátku jasně daná opatření, která učitelé striktně vyžadují," říká pro server iROZHLAS.cz Kristýna Krčmářová, která žije několik let v Bavorsku. Její dva synové – sedmiletý a devítiletý – navštěvují místní základní školu. Mnichov 7:00 20. září 2020

K dobré situaci ve spolkové zemi podle Češky přispívá, že školy jsou dobře organizované a učitelé i žáci dodržují předepsaná opatření.

Do německých škol se děti v jednotlivých spolkových zemích postupně vracejí už od začátku srpna. Jako první usedli do lavic žáci v Meklenbursku-Předním Pomořansku, mezi posledními bylo s Českem sousedící Bavorsko, kde školní rok začal o týden později než u nás – v úterý 8. září.

Situace v tamních školách je podle Kristýny Krčmářové, která ve spolkové zemi žije, pod kontrolou, přestože v prvních dvou týdnech zavřely některé školy a pár tříd. Krátkou karanténu si nicméně Krčmářová zažila na vlastní kůži.

„Pracuji ve školce. Jedna z mých kolegyň se nakazila chřipkou, tak jsme museli uzavřít celou třídu. Už po dvou dnech jí ale přišly výsledky testu. Naštěstí byl negativní a hned jsme mohli znova otevřít,“ popisuje pro iROZHLAS.cz.

Vstup i po požárním schodišti

K dobré situaci ve spolkové zemi podle ní přispívá, že školy jsou dobře organizované a učitelé i žáci dodržují předepsaná opatření. Zásadní je už rozdělení dětí před začátkem vyučování.

„Do školy můžou žáci chodit několika vchody – zepředu, zezadu, přes tělocvičnu. A žáci osmé třídy mohou jít do tříd i přes požární schodiště,“ přibližuje. „Po příchodu před školu je učitelé rozdělí tak, aby se jednotlivé třídy pokud možno vůbec nepotkaly. Učitelé je po příchodu vždycky rozdělí: když čtvrťáci přijdou později než třeťáci, učitelé je pošlou jinudy.“

Roušky mají děti ve všech společných prostorech, nemusí je ale mít v lavicích.

„Učitelé se nicméně snaží dosáhnout toho, aby svá místa žáci opouštěli co nejméně. Jsem v rodičovské radě a podle našich informací si děti roušky nasazují automaticky. Kromě svých míst je musí mít i v družině. Stejně ale nikam nechodí, jen vyběhnou na záchod a myjí si ruce. Na svých místech si dávají i svačiny,“ říká Češka žijící v Německu.

Děti nesmějí vycházet ani na školní dvůr. „Dřív vyběhla ven celá škola, teď tam může vždycky jen jedna třída,“ pokračuje.

Během prvních dvou týdnů musely mít děti od páté třídy nasazené roušky i během vyučování, což se ale podle Krčmářové od příštího týdne ruší. „Pozitivních případů je málo. Máme pocit, že je situace pod kontrolou,“ líčí.

Párty v Praze?

Rozdíl mezi Českem a Německem je podle Krčmářové i v rozdílném přístupu k opatřením. Povinné nošení roušek ve všech uzavřených prostorech a ve veřejné dopravě platí v Německu bez přestávky od konce dubna.

„Nadále se nesmí pít alkohol a bary jsou zavřené. Neexistuje, aby někomu nalili. Řada našich známých jezdí kvůli alkoholu do Česka, kde už jsou bary otevřené. Jeden místní doktor jel právě do Prahy na párty, po návratu měl příznaky, ale nepočkal na výsledek testu a vrátil se do práce. Kvůli tomu pak nakazil několik pacientů,“ popisuje.

„V okolních vesnicích bylo na jaře docela dost nakažených, teď už se nám to naštěstí vyhýbá,“ dodává.

Celkem zemřelo na covid-19 v Německu 9378 pacientů. Koronavirus se v zemi s asi 83 miliony obyvatel prokázal u 267 773 lidí, z čehož se jich 238 700 vyléčilo.