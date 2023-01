V USA se rozmohla nová forma varianty omikronu. Dokáže obejít imunitu vůči covidu

Americké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) eviduje rychlý rozmach nového podtypu koronavirové varianty omikron, který podle expertů dokáže obcházet imunitu získanou očkováním nebo nákazou. Poznatky o něm jsou zatím omezené a podle CDC nic nenasvědčuje tomu, že by způsoboval vážnější onemocnění než jiné formy omikronu. USA ale podle dat listu The New York Times hlásí nejvíce hospitalizací s koronavirem za posledních deset měsíců.

