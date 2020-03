Nejmladší oběti koronaviru. ‚Úmrtí dětských pacientů je vzácné, je třeba znát celou anamnézu,‘ říká expert

Lidé starší 60 let a pacienti trpící chronickými chorobami jsou v případě nákazy nemocí COVID-19 považováni za nejvíce zranitelné skupiny pacientů, u nichž je riziko těžkého průběhu nemoci a možného úmrtí zdaleka nejvyšší. Ve výjimečných případech nejsou ušetřeni ani ti nejmladší. Začátkem minulého týdne se obětí koronaviru stala 16letá středoškolačka z Francie, o víkendu pak z USA přišla zpráva o úmrtí ani ne ročního dítěte. Praha/Washington/Paříž 6:00 31. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čínské úřady sice každý den informují o nových případech nákazy a obětí koronaviru, podle odborníků ale skutečný počet může být mnohem vyšší | Zdroj: Profimedia

Koronavirus, který se koncem minulého roku začal šířit v čínském městě Wu-chan, se dětem spíš vyhýbá. Na rozdíl od seniorů a chronicky nemocných, kteří jsou v případě nákazy onemocnění COVID-19 považováni za nejohroženější skupiny, se u dětských pacientů projevují závažné příznaky jen minimálně.

„Normální koronaviry napadají děti i dospělé rovnoměrně, ale tenhle – ať už z jakéhokoliv důvodu – postihuje spíše dospělou populaci,“ uvedl začátkem měsíce pro televizní stanici NBC Frank Esper, pediatr a specialista na infekční nemoci z nemocnice v americkém Clevelandu.

Ukazuje se ale, že ne vždy jsou nezletilí pacienti nakažení wuchanským koronavirem v bezpečí.

O víkendu svět obletěla zpráva o úmrtí ani ne ročního dítěte ve Spojených státech, u kterého byla diagnostikována nákaza koronavirem. „Dnes je opravdu těžký den. Oznamuji 465 nových případů a 13 dalších úmrtí, včetně tragické smrti kojence,“ prohlásila během sobotní tiskové konference Ngozi Ezikeová z ministerstva veřejného zdraví státu Illinois.

„Chceme, aby všichni v Illinois brali COVID-19 vážně. Pokud jste tomu dosud nevěnovali pozornost, tohle pro vás možná bude budíček,“ dodala Ezikeová, podle které bylo zemřelému dítěti pouhých devět měsíců.

Klíčová celková anamnéza

Podle zástupců státu Illinois není přesná příčina smrti nakaženého kojence zatím známa. Tyto informace jsou přitom naprosto klíčové, upozorňuje pro iROZHLAS.cz hlavní epidemiolog Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) Petr Smejkal.

Případy nakažených dětí v Česku Onemocněním COVID-19 se nakazily také některé děti v Česku. Koronavirus se potvrdil například u 12leté dívky z Ústeckého kraje, která byla s rodinou lyžovat v Itálii, ale také u ročního kojence nebo dvouletého dítěte z Prahy.

„Je důležité vědět, jestli dítě netrpělo jiným onemocněním, které koronavirus jen zhoršil – jestli neměl například plicní onemocnění už bazálně a koronavirus tento stav jen neztížil,“ říká Smejkal s tím, že je potřeba vždy znát celkovou anamnézu zemřelého.

To se ukázalo i v případě 10měsíčního dítěte z Wu-chanu. Kojenec zemřel krátce poté, co byl pozitivně testován na přítomnost koronaviru. Jak se ale později ukázalo, dítě trpělo takzvanou intususcepcí, kdy dochází k zaškrcení střeva. Jak píše CNN s odvoláním na výzkum zveřejněný v New England Journal of Medicine, dítě zemřelo na multiorgánové selhání čtyři týdny po hospitalizaci v jedné z wuchanských nemocnic.

„Zatím si z toho nevyvozuji závěry, že by koronavirus postihoval jiné skupiny, než o kterých víme – to znamená starší lidi, zejména muže nad 65 let, kteří mají vysoký tlak a další komorbidity, tedy jiná chronická onemocnění. To se nemění,“ dodává Smejkal s tím, že úmrtí nezletilých v souvislosti s COVID-19 lze stále považovat za výjimky.

Nejmladší oběti v Evropě

Zpráva o smrti nezletilé pacientky přišla koncem minulého týdne také z Francie. Šestnáctiletá Julie z francouzského departmentu Essonne nedaleko Paříže byla minulé pondělí hospitalizována s dýchacími obtížemi, události ale nebraly rychlý spád. O den později středoškolačka v pařížské nemocnici Necker zemřela.

Jak pro deník Le Parisien popsala její sestra Manon, Julii zpočátku trápil jen mírný kašel, přes víkend se ale její stav prudce zhoršil. V pondělí proto šla ke svému praktickému lékaři, který jí diagnostikoval dýchací obtíže. Julie tak nejprve skončila v místní nemocnici v Essonne, v úterý ji ale převezli na jednotku intenzivní péče pařížské nemocnice Necker, kde jí provedli intubaci. Dívka, kterou spolužáci popisují jako velice společenskou, milou a ambiciózní, navzdory úsilí lékařů v úterý večer zemřela.

„Musíte si přestat myslet, že to postihuje jen starší lidi. Před tímto virem není v bezpečí nikdo,“ varuje podle serveru The Local její sestra Manon.

„Od začátku nám říkají, že virus nepostihuje mladé lidi. Věřili jsme tomu stejně jako všichni ostatní,“ cituje France24 její matku Sabine, podle které Julie žádnými jinými problémy předtím netrpěla. Francouzští lékaři úmrtí dívky vysvětlují tím, že ji postihla obzvlášť agresivní forma viru.

„Především u některých virových infekcí ve výjimečných případech vidíme velice extrémní formy,“ popsal během čtvrteční tiskové konference zástupce ministerstva zdravotnictví Jerrome Salomon důvod, proč Julie onemocnění COVID-19 podlehla a stala se tak nejmladší obětí nemoci COVID-19 ve Francii.

O úmrtí 14letého mladíka s potvrzenou nákazou koronavirem v neděli informovaly také úřady v Portugalsku. Nadějný futsalista Vitor Godinho byl s dýchacími obtížemi hospitalizován v sobotu, kdy mu lékaři provedli test na koronavirus – s pozitivním výsledkem. O den později chlapec v nemocnici ve městě Santa Maria da Feira zemřel.

Podle lékařů trpěl portugalský školák lupenkou, která se řadí mezi autoimunitní onemocnění, další zdravotní problémy ale neměl. Přesnou příčinu smrti 14letého mladíka má objasnit další šetření.

Kojenci v ohrožení?

Přestože se u dětí nakažených koronavirem ve většině případů projevují jen velice mírné příznaky nemoci, nízké procento z nich může postihnout i poměrně těžký průběh – k tomuto závěru dochází také nedávná studie publikovaná v magazínu Pediatrics, na niž odkazuje americký deník The New York Times.

Studie shrnuje zkušenosti s onemocněním COVID-19 u celkem 2143 dětských pacientů diagnostikovaných v Číně mezi 16. lednem a 8. únorem – u 34 procent z nich byla přítomnost koronaviru zjištěna na základě pozitivního laboratorního nálezu, u ostatních byla diagnóza klinická, tedy podle příznaků, rentgenu plic nebo podle toho, zda přišli do kontaktu s nakaženým.

Polovina z nich měla mírné příznaky, jako je horečka, kašel nebo únava. Kolem 39 procent zkoumaných dětí měla nemoc se středně těžkým průběhem, kdy se k mírným příznakům přidal také zánět plic a dýchací obtíže. Zhruba čtyři procenta dětí neměla vůbec žádné příznaky, u celkem 125 dětí (téměř šest procent) se ale objevil těžký průběh – v 60 procentech případů šlo o děti ve věku pět let a méně.

Jak vysvětluje pediatrička Baylor College v Houstonu Andrea Cruzová, vzhledem k „nezralosti imunitního systému“ může být riziko nákazy u kojenců a dětí předškolního věku vyšší. „Pokud dosud nebyli vystaveni virům, nedokážou vytvořit účinnou imunitní odpověď,“ vysvětluje pro NY Times.

To může hrát roli také podle hlavního epidemiologa IKEM Petra Smejkala. „Imunita se dotváří – kojenci mají protilátky od matky, ale existuje určité okno, kdy imunita není dostatečná,“ říká pro iROZHLAS.cz. V boji s nákazou koronavirem tak kojenci mohou být zranitelnější než děti staršího věku.