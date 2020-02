Nakažených na výletní lodi přibývá. ‚Nechápu, proč tam lidé musí být,‘ ptá se americký lékař

„Máte tady lidi zamčené v pseudověznici na výletní lodi,“ kritizoval japonské opatření Kyle Cleveland, profesor sociologie, který se zabývá poměry v Japonsku.

Z výletní lodi Diamond Princess se totiž v japonském přístavu v Jokohamě stalo prakticky vězení, ze kterého není úniku. Japonská vláda rozhodla, že všichni pasažéři a posádka musí zůstat na lodi v karanténě. Opatřením sice patrně zamezila průnik nemoci na pevninu, ale mezi pasažéry a posádkou se nemoc šíří čím dál rychleji.

Velvyslanectví USA v Tokiu v sobotu uvedlo, že vyšle speciální letouny, aby evakuovaly občany USA. Americké centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) oznámilo, že na lodi je přibližně 400 občanů Spojených států. Podobná prohlášení potom vydaly i další státy, jejichž občané jsou v karanténě.

Naštvaní cestující

Spojené státy původně s japonským plánem, že lidé na lodi počkají do 19. února, kdy měla karanténa skončit, souhlasily. Pár dní před ukončením ale americká ambasáda vydala prohlášení, že USA pro své občany pošlou letoun. Podle CNN to Američany na lodi pobouřilo a ptají se, proč americká vláda čekala tak dlouho a kroky k evakuaci nepodnikla dřív.

Jedním z důvodů, proč jsou cestující naštvaní, je to, že v minulém týdnu odborníci kritizovali postup japonské vlády. „Nechápu, proč musí být lidé na lodi,“ řekl Peter Hotez z Baylorské lékařské univerzity v Texasu. Ve své kritice to přirovnává k přístupům a etice ze 14. století.

Náhlá změna amerického přístupu může naznačovat, že vláda USA ztratila víru ve správný postup Japonců. Začátkem týdne se ukázalo, že tisícovka členů posádky nedodržovala striktní hygienické a karanténní opatření, píše CNN.

Rozhodnutí Američanů navíc spustilo lavinovou reakci. O evakuaci svých občanů začali uvažovat v Kanadě, Itálii, Jižní Korei nebo v Austrálii.

Nejhůře je na tom ale posádka lodi Diamond Princess. Podle CNN někteří ze členů zoufale prosí o pomoc. Firma Princess Cruises jim ale v sobotu řekla, že až opustí loď všichni cestující, musí posádka podstoupit ještě 14denní karanténu. „Pro nás všechny je to zklamání,“ prohlásil Jan Swartz, prezident společnosti Princess Cruises.

Kritika karantény

Otázkou také zůstává, proč Japonsko neotestuje všechny cestující na lodi. List The New York Times v úterý 11. února udával, že bylo testováno pouze 439 lidí. Japonci postup kontrol komentují různě, například tvrdí, že nemají dostatečnou testovací kapacitu.

Profesor sociologie Cleveland na tokijském kampusu Temple University karanténu připodobňuje k „pseudověznici“. „Jde opravdu o nedostatek testů?“ ptá se Cleveland, který se mimo jiné věnoval japonské reakci na krizi po zaplavení jaderné elektrárny ve Fukušimě.

Mluvčí Světové zdravotnické organizace (WHO) Olivia Lawe-Daviesová uvedla, že WHO souhlasí s tím, že Japonsko karanténu nařídilo. „Žádná země ani entita se nemusela vypořádávat s nový koronavirem, u kterého je stále mnoho neznámého, v mezinárodní dopravě s takto mnoha lidmi,“ řekla. „Nejdůležitější věcí je zajistit, aby lidé, kteří jsou nemocní, byli řádně léčeni, což japonské úřady provádějí.“

Kontroverze kolem testů

Potíže ale mohou být i s výsledky testů. Lidé na lodi jsou stále v inkubační době, takže otestování všech není spolehlivé, řekl japonský profesor molekulární epidemiologie Mitsuyoshi Urashima, který působí ve Fakultní nemocnici v Tokiu.

Deník The New York Times píše, že testy mají několik limitů. Nejedná se o jednoduché výtěry z krku, ale místo toho jsou potřeba buňky z těžko přístupných částí dýchacích cest. Podle doktora Wiliama Schaffnera z Vanderbiltovy lékařské univerzity v Nashvillu se jedná o agresivní lékařský postup, který se blíží chirurgickému zákroku. Dva existující způsoby jsou navíc riskantní i pro zdravotnický personál a i po vyšetření mohou přetrvávat obavy.

„Jsem si jistý, že mnoho lidí na palubě si myslí: Pokud jsem negativní, jsem čistý,“ řekl Schaffner. „Není to tak - zítra může být pozitivní.“

Testy by ale podle expertů mohly pomoci hlavně psychice pasažérů. Jedna z cestujících Sarah Aranová se domnívá, že by jí testy pomohly ke klidu na duši. „Snažím se myslet pozitivně, budu ale šťastná, až bude po všem,“ popsala Aranová v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz

Takového klidu na duši, jako si přeje Sarah, ale většina nedosáhne. Největší problémem je nedostatek informací. Cestující jsou izolováni v malých kajutách a zprávy sbírají na sociálních sítích, zatímco jejich rodiny se doma pídí po dalších informacích.

Karanténa nekončí

Američtí pasažéři, u kterých bude výsledek na koronavirus negativní, budou moci Japonsko opustit. V USA je ale čeká další čtrnáctidenní karanténa. Americká ambasáda uvedla, že chápe, jak jsou další karanténní opatření frustrující, ale jsou prý nezbytná, aby se omezilo možné šíření choroby.

„Cestující budou podrobeni detekční kontrole před opuštěním lodi a budou sledováni a vyhodnoceni zdravotnickým personálem na každém kroku cesty, tedy před vzletem, během letu a po příletu,“ uvedly americké úřady.

Sarah Aronová pravidelně o karanténě informovala na svém facebookovém účtu. Podívejte se, jak to vypadá v den jejího odjezdu. V neděli byla jednou z evakuovaných amerických občanů.

Americké letadlo přistane v Kalifornii a někteří cestující pak budou pokračovat dále na základnu v Texasu. Cestující budou ubytováni na základnách během karanténního období a budou drženi odděleně od lidí, kteří již byli v karanténě z předchozích evakuačních letů z čínského města Wuchan, píše Reuters. Dopis velvyslanectví neuvádí, jak dlouho budou muset čekat ti, kteří se nedostanou do letadla z Japonska. O jejich osudu rozhodne Americké centrum pro kontrolu a prevenci nemocí.

Televize CNN v neděli uvedla, že 46 Američanům vyšly pozitivní testy na Covid-19 na lodi Diamod Princess. Nejedná se ale o nové případy. Občané s příznaky a pozitivními výsledky budou muset zůstat v japonských nemocnicích.

V karanténě zůstávalo v neděli 3700 cestujících včetně posádky. Na lodi bylo 356 potvrzených případů nakažených, z toho 70 bylo ohlášeno v neděli, což se stalo největším nárůstem nakažených mimo pevninskou Čínu.

Japonsko plánovalo karanténu na výletní lodi Diamond Princess až do středy příštího týdne. Loď od 3. února kotví v přístavu Yokohama. První lidé mohli loď opustit v pátek 14. února. Museli mít negativní test na koronavirus Covid-19 a bylo jim více jak 80 let, trpěli chronickou chorobou nebo měli kajuty bez oken. Vláda nařídila lodi karanténu potom, co se u jednoho z cestujících, který vystoupil v Hong Kongu, prokázal pozitivní test na Covid-19.