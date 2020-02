Do školy, nemocnice nebo na ostrov. Státy evakuují své občany z Číny a zavádí karantény

Ostrov, nemocnice, rekreační středisko nebo olympijské centrum. V těchto místech jednotlivé státy zřídily karantény pro své občany, které evakuovaly z čínského Wu-Chanu. Čínský koronavirus už zabil přes 360 lidí, dalších víc než 17 tisíc je nakažených. Vládní speciál v noci na pondělí přivezl do Prahy i pět Čechů a dva Slováky. Řím/Marseilles/Vánoční ostrov 16:26 3. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Navrátivší z Číny čekají v autobuse, než budou moci do prozatímního ubytování ve škole v Aix-en-Provence blízko Marseilles | Foto: Jean-Paul Pelissier | Zdroj: Reuters

Evakuovaní Češi jsou nyní v Nemocnici na Bulovce, do Evropy se dostali díky francouzské záchranné misi. Francie své občany umístila na dvě místa: jedním z nich je rekreační středisko Carry-le Rouet. To je malé městečko na pobřeží Středozemního moře nedaleko Marseille, žije tam asi šest tisíc lidí.

„Jsem velmi unavená. Cesta byla dlouhá a moc jsme nejedli. Navíc už přes týden hodně kašlu. Určitě to je ale jenom normální chřipka. Raději mi ale udělali testy,“ řekla televizi France 2 studentka Amélie Chapalainová.

Stejně jako několik dalších lidí, i jí po příletu udělali testy v nemocnici v Marseille. V rekreačním středisku nedaleko města je zhruba 180 lidí, stará se tam o ně několik desítek lékařů a k tomu Červený kříž přislíbil na 100 dobrovolníků, kteří evakuovaným rozdávají jídlo, chodí na nákupy a podobně.

Tohle místo je strategicky velmi dobře vybrané, protože je ohraničené borovým hájem, vede tam jen jedna slepá ulice a z druhé strany je zase moře.

Přestavěná škola

Druhým místem, kam byli francouzští občané umístěni, pak je škola ve městě Aix-en-Province. Zařízení museli ještě před příletem evakuovaných kompletně přestavět.

„Prostory uvnitř jsou vymezené a ohraničené bariérami. Lidé bydlí v rozdílných budovách a musí procházet dezinfekčními komorami. Jedna taková je před společnou jídelnou. Lidé tudy musejí projít, když tam budou vcházet a vycházet,“ upřesnila poslankyně z departmentu Bouches-du-Rhone Anne-Laurence Petelová.

Své občany z čínského Wu-chanu evakuovala také Itálie. Dopoledne jich 67 dorazilo na vojenské letiště Pratica di Mare nedaleko Říma, kde vojáci zřídili polní nemocnici.

Přímo na letišti postavili několik stanů, ve kterých jsou lehátka, ale taky speciální dekontaminační místnost. Ti z evakuovaných, u kterých by se projevily symptomy koronaviru – by tak podle televize RAI převezli do nemocnice Spallanzani přímo v Římě. Ti, kteří žádné takové příznaky mít nebudou, skončí v římském olympijském centru a zůstanou tam 14 dní.

Na ostrov

Austrálie podle BBC evakuuje z Wu-chanu 243 lidí mezi nimi i 89 dětí. Převézt je plánuje na Vánoční ostrov. Australský ministr vnitra Peter Dutton tvrdí, že pro ně nemůže vyklidit celou nemocnicí v Sydney ani třeba v Brisbane. Navíc vláda argumentuje tím, že dala na rady expertů a odborníků.

Vánoční ostrov je zhruba 2700 kilometrů od pobřeží Číny. Vláda tam postavila stany pro evakuované a poslala tam taky speciální lékařský tým. Někteří z evakuovaných se ale bouří a ptají se, proč je vláda posílá tak daleko, když státy jako Francie nebo Japonsko své obyvatele mohli evakuovat do měst na pevnině.