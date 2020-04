Kde v Evropě se otevírají školy či obchody? Projděte si velký přehled, jak státy uvolňují opatření

Po zavádění tvrdých protiepidemických opatření, ke kterým země přistoupily kvůli šířící se nákaze koronaviru, se Evropa pomalu rozhoupává k návratu do normálu. Řada států Evropské unie už některá nařízení stáhla nebo předložila harmonogram, na základě kterého mají jejich vlády při uvolňování opatření postupovat. Mnohé se ale restrikcí stále drží. Projděte si podrobný přehled, jakou strategii volí jednotlivé evropské země Evropy. PŘEHLEDNĚ Berlín/Brusel/Řím/Madrid 6:00 18. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít K uvolňování opatření nicméně jednotlivé spolkové země přistupují víceméně po svém. Například školy se tak mají v různých německých zemích otevírat v odlišných termínech a totéž platí i pro obchody. | Zdroj: Reuters

Rakousko

Jako jedna z prvních zemí v Evropě přikročilo k uvolňování karanténních opatření Rakousko, kde se po měsíční pauze v úterý otevřely obchody do 400 metrů čtverečních prodejní plochy a také hobbymarkety, zahradnictví nebo železářství.

Otevřeno mohou mít prozatím do 19.00. Zákazníci stejně jako prodejci musí nosit roušky či respirátory a vyžadován je minimální vzájemný odstup jednoho metru. Z uvolněného režimu může těžit zhruba 80 procent maloobchodníků. Jen ve Vídni to znamená okolo 4500 opět otevřených obchodů.

Obchodní centra nebo kadeřnictví pak mají být znovu otevřena od 1. května. Další uvolnění má přijít v polovině měsíce, kdy by se podle kancléře Sebastiana Kurze mohl postupně obnovit provoz restaurací nebo hotelů.

Stejně jako v ostatních zemích má i v Rakousku uvolnění ulevit tamní ekonomice. Rakouské úřady práce uvádí, že jen během prvních dvou týdnů od vyhlášení protiepidemických opatření 16. března se počet nezaměstnaných zvýšil o 200 tisíc. „Přímo nebo nepřímo byly zasaženy všechny sektory ekonomiky. Pro podniky a obchodníky je extrémně důležité, aby měli nějakou perspektivu,“ říká pro německý server Deutsche Welle ekonomka Birgit Meyerová.

Španělsko

Postupné uvolňování opatření začala plánovat také vláda ve Španělsku, které se stalo jednou z nejhůře postižených zemí v Evropě. Už v pondělí přestalo platit opatření, na základě kterého kabinet premiéra Pedra Sáncheze zastavil všechny provozy nenutné pro chod země. Obnovení ekonomické činnosti se týká zejména průmyslového sektoru, stavebnictví či například advokátních kanceláří.

Díky tomu se do práce po dvou týdnech vrátily tisíce Španělů. Lidem, kteří za prací dojíždějí vlakem, nyní policie i Červený kříž na nádražích rozdávají roušky, aby byli pracovníci před případnou nákazou lépe chráněni.

„Opravdu to potřebujeme. Vracíme se do práce v době, kdy už nám začalo docházet jídlo,“ řekl pro agenturu Reuters 50letý výrobní pracovník Roberto Aguayou, podle kterého přišlo uvolnění přísných opatření právě včas.

V souvislosti s uvolněním celostátní karantény ale zdravotníci a pracovníci v domovech pro seniory upozorňují, že minulé týdny je stály hodně sil a varují, že boj zdaleka není u konce. Odborníci zároveň varují, že mnohé společnosti nemají ochranné pomůcky, díky kterým by zaměstnance po návratu do práce dokázaly lépe chránit. Maloobchodníci nebo pracovníci v oblasti služeb se do práce zatím nevrací.

Španělé smí od poloviny března, kdy byl vyhlášen nouzový stav, ven z domu pouze na nejnutnější nákupy, k lékaři, do práce či na pomoc starým či handicapovaným osobám. Pohyb lidí ve městech namátkově kontroluje policie, které lidé musí po vyzvání doložit účel cesty. Zakázané jsou i vycházky s dětmi, výjimkou jsou cesty k lékaři.

Zavřeny jsou školy, restaurace, bary, kina, sportoviště, většina obchodů. Platnost nouzového stavu už vláda dvakrát prodloužila – naposledy do 26. dubna. Tento termín chce ale vláda v Madridu znovu prodloužit o další dva týdny, tedy do 10. května.

Německo

Svou vizi pro uvolňování opatření ve středu odkryla také německá vláda, která se na dalším postupu dohodla s ministerskými předsedy spolkových zemí. K obnovení veřejného života chce Německo přistoupit v postupných krocích. S otevřením autosalonů se má rozhýbat také chod německých automobilek, včetně Volkswagenu a Mercedes-Benz.

Od pondělí 20. dubna mohou v celé zemi znovu otevřít obchody s plochou menší než 800 metrů čtverečních a také všechny prodejny aut, kol nebo knih. Otevření části obchodů je nicméně podmíněno dodržením hygienických nařízení a odstupů mezi zákazníky.

Další klíčové datum je pak 4. květen, kdy se za zpřísněných podmínek budou moci otevřít například kadeřnictví a v tento den se mají do škol vracet i žáci – nejprve ti v posledních ročnících. Školky zatím zůstávají uzavřené.

Postupné uvolňování opatření proti epidemii se netýká nařízení o maximálním počtu dvou lidí, kteří se mohou setkávat na veřejných místech. To bude platit nejméně do 3. května. Občané by se také měli nadále vzdát soukromých cest a návštěv příbuzných.

Do 4. května mají být zároveň prodlouženy kontroly na hranicích s Rakouskem, Francií, Švýcarskem, Lucemburskem a Dánskem. Hraniční přechody s Českem a trojicí dalších sousedních zemí policie nekontroluje, také v těchto pohraničních regionech jsou ale v současnosti četnější hlídky.

I v příštích týdnech zůstanou turistům uzavřeny hotely a neotevřou ani restaurace, kavárny, bary, divadla nebo kina. Vláda Angely Merkelové také oznámila, že velké akce nebudou povoleny dříve než 31. srpna. Do té doby jsou Němcům zapovězeny například festivaly nebo koncerty, v ohrožení se ale ocitá také tradiční Oktoberbest. Ten má sice začít až v sobotu 19. září, organizátoři jsou ale s ohledem na aktuální situaci skeptičtí, píše Deutsche Welle.

K uvolňování opatření nicméně jednotlivé spolkové země přistupují víceméně po svém. Například školy se tak mají v různých německých zemích otevírat v odlišných termínech a totéž platí i pro obchody.

Itálie

Velmi zpozvolna zatím probíhá uvolňování karanténních opatření v Itálii, která se stala nejhůře zasaženou zemí koronavirem v Evropě. Kvůli rychlému šíření pandemie v zemi od začátku března platí tvrdá nařízení, která se postupně zpřísňovala a rozšířila se na celou zemi. Zastavila se také veškerá výroba, která není nezbytná pro chod země.

Stávající zákaz vycházení byl v Itálii prodloužen do 3. května, po Velikonocích se ale otevřely některé obchody – například knihkupectví, papírnictví nebo prodejny s dětským oblečením. Zařadily se tak vedle lékáren, obchodů s potravinami a trafik, které jako jediné směly být otevřené. Uvolnění se dotklo také zpracovatelů dřeva.

Ne všichni maloobchodníci ale příležitosti využili. Jak píše server Local Italy, některá knihkupectví a další menší obchody navzdory uvolnění zůstávají zavřené. „Otevřít v poušti? Proč?“ ptá se jeden z majitelů, podle kterého v době, kdy jsou italské ulice prázdné, nemá smysl obchod s knihami vůbec otevírat.

Mezitím se v Itálii plánuje „fáze dvě“ karanténních opatření, která by v zemi mohla platit i několik měsíců. Nikdo ale zatím neví, jak přesně by měla vypadat, píše Local Italy. Školy by nicméně měly zůstat zavřené až do září – v tuto chvíli je totiž otevření škol podle odborníků příliš riskantní, do pohybu by se dalo na 12 milionů lidí včetně studentů, učitelů, dalších zaměstnanců škol a stravovacích zařízení.

Ještě nějakou dobu si Italové zřejmě budou muset odepřít také výlety, posedávání v kavárnách či restauracích. „Druhá fáze bude trvat hodně dlouho. Nesmíme si myslet, že se v červenci nebo srpnu půjde vrátit k normálnímu životu,“ míní italský epidemiolog Alessandro Vespignani.

Jindy plné náměstí před Milánským dómem zeje prázdnotou | Foto: Flavio Lo Scalzo | Zdroj: Reuters

Chorvatsko

Stejně jako v případě Itálie nebo Španělska řeší dopad pandemie na cestovní ruch také Chorvatsko, které kvůli šíření nákazy přijalo řadu přísných protiepidemických opatření včetně uzavření hranic pro cizince. Od 19. března jsou v zemi uzavřená kina, divadla, restaurace i bary a platí také zákaz prodeje s výjimkou lékáren, obchodů s potravinami a čerpacích stanic. Uzavřené jsou také školy, děti se tak učí na dálku.

Opatření měla původně platit měsíc, chorvatská vláda ale dává najevo, že uvolnění zatím nechystá. „V tomto okamžiku je realistické říct, že zatím není čas na to uvolnit opatření… Chorvatská republika zabránila exponenciálnímu růstu a to bereme v úvahu. Musíme udržet pozitivní epidemiologickou situaci,“ uvedl tento týden ministr vnitra Davor Božinović.

Slovinsko

Dvoumilionovému Slovinsku, které přímo sousedí s nejhůře postiženou Itálií, se podařilo zbrzdit šíření nákazy přísnými omezeními pro obyvatele i podniky hned v počátku epidemie. V březnu vláda rozhodla o karanténních krocích včetně preventivní izolace doma pro osoby, které se mohly koronavirem nakazit, a zakázala cestování v zemi. Následovalo nařízení nosit roušky a ochranné rukavice v obchodech a v dalších vnitřních veřejných prostorech.

I Slovinsko nyní přistupuje k uvolňování opatření. Od soboty 18. dubna mají Slovinci nově možnost odjet do svých rekreačních domů, kam dosud nemohli, nebo provozovat sporty, jako je jízda na kole, běh, golf nebo tenis či badminton, musí ale dodržovat bezpečnou vzdálenost. Zrušené je také nařízení o nošení rukavic, které mají v obchodech nahradit dezinfekce u vchodů.

Zatím není jasné, kdy se otevřou školy a školky. V pondělí se nicméně znovu otevře řada obchodů, například prodejny automobilů, jízdních kol, nábytku nebo stavebnin, obchody pro kutily, ale také čistírny a opravny. Od 4. května pak začnou fungovat i kosmetické salóny a kadeřnictví.

Francie

K zásadnějšímu opatření zatím nepřistupuje Francie, která tento týden prodloužila omezení do 11. května. V pondělí to oznámil prezident Emmanuel Macron s tím, že toto datum bude konečné jen v případě, že se lidé budou chovat odpovědně. Další vládní plány ale zatím nejsou příliš konkrétní.

Omezení pohybu obyvatel začala ve Francii platit 17. března, už předtím se zavřely školy či restaurace, vláda také nařídila uzavření postradatelných obchodů. V pondělním projevu Macron uvedl, že od 11. května by se mohly postupně otevírat například školy, naopak restaurace, hotely, kavárny nebo kina ale zůstanou nadále zavřená. Doma budou muset zůstat starší lidé, vláda také zvažuje povinné nošení roušek v některých pracovních odvětvích nebo ve veřejné dopravě.

Belgie

K opouštění striktních opatření zatím velice obezřetně přistupuje také koronavirem dosti zasažená Belgie, která nadále eviduje nárůst počtu nakažených. Proto také bezpečnostní rada státu prodloužila karanténní opatření až do 3. května, do kdy mají prozatím zůstat zavřené i školy. Do konce srpna platí pak zákaz všech masových shromáždění, ať již jde o koncerty, festivaly či sportovní akce. Další zasedání odborníků je naplánováno na příští týden.

Opatření proti šíření koronaviru v zemi platí od 18. března. Zavřené jsou restaurace, bary, tržiště, kulturní instituce a obchody s nepotravinovým zbožím a služby. Otevřené zůstávají obchody s potravinami, lékárny, benzínové pumpy, pošta, knihkupectví, banky a obchody se základním zbožím pro malé děti. V dubnu se ale otevřela také zahradnictví nebo obchody pro kutily.

Venkovní fyzické aktivity jsou nadále povolené, a to jen v doprovodu jedné další osoby. Zakázány jsou všechny cesty do zahraničí, kromě těch nezbytných.

Nizozemsko

Nizozemsko, které patří k hůře zasaženým evropským zemím, hlásí podobné denní počty nakažených a zemřelých jako v posledních dvou týdnech. Upouštění od bezpečnostních opatření proto zatím nechystá.

Vláda v březnu postupně zakázala veškeré větší akce, zavřela školy a také restaurace a kavárny, muzea, sportovní centra nebo kadeřnictví. Zároveň lidem nařídila, aby co nejvíce zůstávali doma.

Podle prohlášení premiéra Marka Rutteho ze 7. dubna mají zákazy zůstat v platnosti déle než do původně avizovaného 28. dubna. Týden před tímto datem má vláda oznámit další postup – mimo jiné chce nastínit i to, jak to bude s postupným otevíráním škol. Rada vlády pro oblast vzdělávání nicméně navrhuje, aby se dětem zkrátily letní prázdniny, nebo prodloužila výuka, až školy opět otevřou – a to v případě, že se děti nebudou moct do lavic vrátit nejpozději do 1. května.

Dánsko

První evropskou zemí, která otevřela školní i předškolní zařízení, se stalo Dánsko. Po měsíční pauze se tak tento týden děti na řadě míst vrátily do jeslí, školek a na první stupně základních škol, které byly kvůli šíření koronaviru uzavřeny 12. března. Otevření se zatím týká jen poloviny dánských obcí, v Kodani se otevřelo pouze 35 procent zmíněných zařízení. Ostatní školy a školky požádaly o více času, aby se mohly preventivním opatřením přizpůsobit. Do 20. dubna mají ale fungovat všechny.

Další omezení, jako shromažďování většího počtu lidí nebo uzavření restaurací, budou trvat minimálně do 10. května. Od příštího týdne se nicméně mají otevřít kadeřnictví, autoškoly, soudy nebo také výzkumné laboratoře. Jednání o dalším uvolňování, například pro restaurace a bary, má podle serveru The Local začít v následujících dech.

„Hlavním cílem je vyjasnit si, kdy mohou být zrušena další omezení a za jakých podmínek. Všechna opatření budou posuzována z hlediska jejich dopadu na veřejné zdraví, společnost a ekonomiku,“ uvádí podle serveru prohlášení dánské vlády.

První evropskou zemí, která otevřela školní i předškolní zařízení, se stalo Dánsko | Zdroj: Reuters

Finsko

Vláda ve Finsku, kde od 17. března platí stav nouze, se prozatím rozhodla jít cestou prodlužování opatření – platnost většiny z nich prodloužila druhý dubnový týden až do 13. května. Do té doby má platit také zákaz veřejných shromáždění s více než deseti lidmi nebo uzavření škol pro většinu studentů nebo knihoven. Už dříve kabinet Sanny Marinové rozhodl o tom, že restaurace zůstanou zavřené až do konce května.

Polsko

S postupným „rozmrazováním“ ekonomiky začíná také Polsko. Polský premiér Mateusz Morawiecki ve čtvrtek oznámil, že opatření týkající se ekonomiky se budou postupně zmírňovat v pořadí „řemesla, obchod a nakonec služby“, termíny ale neupřesnil.

Uvolňování má proběhnout za přísného dodržování bezpečnostních opatření. V prodejnách do 100 metrů čtverečních budou smět být čtyři nakupující na jednu pokladnu. V obchodech nad 100 metrů čtverečních může být maximálně jeden zákazník na 15 metrů čtverečních prodejní plochy.

Předseda vlády zároveň oznámil, že uvolňování přijatých opatření začne v pondělí otevřením parků a lesů pro veřejnost. Lidé by to podle něj ale neměli považovat za „pozvání k nekontrolovatelné rekreaci“. Od čtvrtka v Polsku platí povinnost nosit na veřejnosti roušku.

Už minulý týden vláda ohlásila, že školy zůstanou zavřené přinejmenším do 26. dubna. O stejnou dobu se prodloužilo také pozastavení letecké dopravy a kontroly na hranicích. Zákaz vstupu cizinců do země zůstane v platnosti až do 3. května.

Slovensko

Podobně jako řada dalších evropských zemí i Slovensko kvůli šíření koronaviru uzavřelo například školy, řadu prodejen, lyžařská střediska a jiné provozovny v cestovním ruchu. Zakázány byly rovněž hromadné kulturní, společenské a sportovní akce. Bratislava také obnovila hraniční kontroly a vstup do země umožňuje jen přes vybrané přechody.

Opatření se vztahují také na omezení volného pohybu osob na veřejnosti – zákaz se nevztahuje například na cesty do zaměstnání, k výkonu podnikatelských aktivit, k nutným nákupům či na pobyt osob v přírodě v rámci okresu bydliště.

Slovensko, které patří mezi země s nejmenším počtem případů koronaviru i obětí, na konci března zavedlo povinnost mít na veřejnosti zakrytá ústa a nos. Podmínky pro uvolňování karanténních opatření v oblasti maloobchodu má vláda Igora Matoviče narýsovat příští týden.

Pobaltí

Z trojice pobaltských zemí zaznamenává od počátku šíření epidemie nejvyšší počet nakažených Estonsko, kde od 12. března platí výjimečný stav. Uzavřené jsou školy a univerzity, zakázaly se veřejné akce a uzavřené jsou také sportovní, kulturní a zábavní zařízení včetně muzeí, divadel a kin. Země omezila i veřejného sdružování lidí na maximálně dvě osoby s výjimkou rodin a nařízeny jsou také rozestupy ve vzdálenosti dvou metrů.

Na konci března vláda uzavřela obchodní centra, Estoncům ale zůstaly otevřené obchody s potravinami, lékárny, pošty, menší pobočky bank a telekomunikačních firem. Výjimečný stav má v Estonsku trvat do 1. května, další postup vláda zatím nestanovila. Estonská konfederace zaměstnavatelů nicméně vyzývá vládu, aby vypracovala plán, podle kterého se bude při uvolňování platných nařízení postupovat – zmiňuje přitom případ Česka, Rakouska nebo Norska, které tak již učinily.

Podobná opatření jako v Estonsku platí také v Lotyšsku, které začátkem dubna prodloužilo stav nouze až do poloviny května. Země zakázala všechny veřejné akce a shromáždění více než dvou osob. Od konce března jsou v zemi uzavřená obchodní centra, výjimka platí pro obchody s potravinami, lékárny, chovatelské potřeby, optiky nebo obchody pro kutily. Parlament tento týden také umožnil, aby v době výjimečného stavu lidé mohli nakupovat alkohol online a zůstávali tak víc doma.

V Litvě, která má ze zemí Pobaltí nejnižší počty nakažených i obětí, i nadále trvá celostátní karanténa vyhlášená v polovině března. Trvat má prozatím do 29. dubna. V souvislosti s karanténou byly v Litvě uzavřeny všechny obchody s výjimkou potravin, lékáren a čerpacích stanic. Zakázáno bylo také poskytování služeb v restauračních, kulturních, rekreačních, zábavních a sportovních zařízeních.

Se snižováním počtu případů nákazy nyní Litva přistupuje k uvolňování některých opatření, v rámci kterých mohou některé malé obchody se samostatných vchodem znovu otevřít. Zároveň se tento týden obnovil provoz také některých služeb, jako jsou opravny nebo výroba klíčů, přímý kontakt se zákazníkem ale nesmí přesáhnout 20 minut. Školy zatím otevírat nebudou – očekává se, že plný provoz zahájí až se začátkem nového akademického roku. Od 10. dubna v zemi také platí povinné nošení roušek.