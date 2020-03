Koronavirus a fake news vedoucí do Ruska. ‚Největším zlem nejsou trollí farmy, ale Facebook,‘ říká analytik

Na oficiálním mediálním serveru ruské armády se objevila konspirační teorie, že koronavirus vyvinuli Američané jako biologickou zbraň. Datový analytik František Vrabel, který šíření dezinformací o koronaviru zmapoval, tvrdí v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz, že největším šiřitelem tzv. fake news nejsou v tomto případě ruské servery, ale sociální sítě jako například Facebook. Rozhovor Praha 7:02 3. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít František Vrábel, datový analytik | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Šíření dezinformací o koronaviru zmapovala pro Českou televizi vaše firma Semantic Vision. Jakým způsobem jste postupovali?

Ten systém, který jsme vyvinuli, sleduje obrovské množství zdrojů po celém světě, jedná se až o 90 % globálního zpravodajského obsahu internetu. To je obsah, co se publikuje veřejně ve formě zpráv, a to v tomhle rozsahu děláme kontinuálně.

Zpětně jsme pak schopni v té naší databázi dohledat, kdo s těmi konspiračními teoriemi začal přicházet. A jsme schopni to do značné míry dělat i v reálném čase. V případě koronaviru jsme to dělali na žádost České televize, ty informace jsme pak v systému dohledávali zpětně.

František Vrábel podnikatel a datový analytik

jeho tým spolupracuje v oblasti fake news s NATO

řídí společnost Semantic Visions, která shromažďuje a na základě sémantiky velkých dat analyzuje 90 procent světového zpravodajského obsahu

angažuje se v rozkrývání fake news a propagandy

A co se vám zpětně podařilo dohledat? Kdo zprávy podle vás šíří?

My se nezabýváme analýzou sociálních sítí, ale webů, které publikují zprávy. Takže jsme se zaměřili na to, co umíme. A tam jsme zjistili, že ta první zpráva, kterou lze považovat za dezinformaci a šíření konspirační teorie, je z portálu TV Zvezda, což je oficiální server ruské armády. Tam se lidé mohli dočíst, že koronavirus je Američany vyvinutá biologická zbraň nebo nechtěný výsledek pokusů o vyvinutí takové zbraně.

A tomu někdo věří?

Oni tam citovali ruského experta Igora Nikulina, který byl v minulosti členem komise OSN pro biologické a chemické zbraně, což mu v té diskuzi mělo dodat tu vážnost a reputaci. Ten v TV Zvezda řekl, že je docela pravděpodobné, že by to mohlo být v některé z těch amerických laboratoří, a že jich mají Američané asi čtyři stovky po celém světě. To byl tedy zhruba obsah toho článku.

Nicméně těch konspiračních teorií kolem toho funguje hodně (na konci ledna jsme psali s odvoláním na server News.com.au., že autorem konspirace označující koronavirus za uniklou biologickou zbraň je Dany Shoham – bývalý zaměstnanec izraelských tajných služeb, pozn. red.) a samozřejmě ne všechny přišly z Ruska, ale ta ruská stopa tam na začátku nepochybně byla.

Pátá kolona

A jak podle vás funguje tok takového obsahu třeba až sem do České republiky?

Informační weby, které publikují zjevně z České republiky jako je třeba Nová republika, si vymýšlejí obdobným způsobem nebo pouští obdobné dezinformace jako ty ruské servery. Takže ta kreativita těch ruských serverů je pak napodobována servery v Česku, v Německu nebo i ve Spojených státech a žádné regulace je v té tvorbě toho obsahu neomezují, protože naše demokratické společnosti nejsou schopny se vůči těmto dezinformačním serverům bránit.

Dezinformace jsou důležitou součástí ruské vojenské strategie, říká datový analytik Vrabel Číst článek

Oni si Rusové už u nás v České republice vychovali významnou pátou kolonu, servery jako třeba právě Nová republika nebo Pravý prostor, které jsou ještě aktivnější než třeba Aeronet nebo Sputnik.

A umíte nějakým způsobem přímo prokázat jejich napojení na Rusko?

To ne, ale to není to podstatné.

Tak proč tvrdíte, že to jde z Ruska?

Protože jste se ptala, jak je to s tím koronavirem. Oficiální sever ruské armády a jiné ruské zdroje začaly publikovat zjevně nepravdivé informace o koronaviru týden až čtrnáct dní před těmi českými, proto to říkám.

A to tedy znamená, že za tím jsou s určitostí Rusové? Máte k tomu tvrzení nějaký přímý důkaz nebo se jedná pouze o tu návaznost obsahu?

Jde o tu návaznost. Pokud byste tu otázku rozšířila na dezinformace jako takové, tak tam ta linka patrná směrem k Rusku pomalu vyprchává, protože ti Rusové tu mají již zmiňovanou pátou kolonu, která je aktivní sama o sobě, je podporována byznys modelem sociálních sítí a vyhledávačů jako jsou Facebook a Google a inzerenty, kteří inzerují na těchto webech, a to už žije svým vlastním životem.

Facebook smazal desítky podvodných účtů a skupin. Stopy podle něj vedly k ruským tajným službám Číst článek

Takže Facebook vědomě znásobuje šíření těch dezinformací?

Facebook má zájem na tom, aby na té jeho aplikaci lidé trávili co nejvíce času, a k tomu jim slouží právě ten dezinformační obsah, který je mnohdy velmi emotivní a vyvolává úzkost a obavy. To mu zvyšuje takzvaný engagement, což je přímá interakce uživatele s tím daným serverem a s jeho obsahem.

Tím největším zlem a šiřitelem těch dezinformací nejsou ruské servery a ruské trollí farmy, ale je to ten algoritmus těch sociálních sítí. Facebook byl vytvořen a pracuje jako platforma pro manipulaci s vědomím lidí v obrovském měřítku.

A to víte, nebo si to jenom myslíte?

Tak samozřejmě, že to tak je. Víte, jak funguje Facebook, odkud bere peníze? Z reklamy. On nemá příjem z toho, že spojuje lidi. A když spojíte reklamu a dezinformace, bude se to šířit ve velkém.