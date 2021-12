Francouzský pár prodal na 50 falešných covid pasů. Dvojici hrozí pět let vězení a pokuta 75 tisíc eur

Před soudem ve francouzském Lille stanul pár obžalovaný z falšování a prodeje covid pasů. Od léta jich na sociální síti Snapchat prodal nejméně padesát. Jeden přitom vyšel v přepočtu na více než 2500 korun. Obžalovaným nyní hrozí pět let vězení a pokuta 75 000 eur, tedy v přepočtu dva miliony korun. Postih však může hrozit také jejich zákazníkům, které se policii podařilo dopátrat. Lille 17:15 17. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Francouzský covid pas | Foto: Mathieu Thomasset | Zdroj: Reuters

Speciální vyšetřovací skupina začala už v létě, tedy v době, kdy se začaly covid pasy ve Francii zavádět, prohledávat takzvaný temný web. Právě tam objevili diskusní fóra, kde se lidé bavili o falšování covid pasů, které jsou ve Francii potřebné pro vstup do restaurací, barů, kaváren, nemocnic ale třeba také ve vlacích.

Francouzi na internetu obchodují s falešnými covid pasy. Kvůli těm pravým vyšli už popáté do ulic Číst článek

Policisté na základě vyšetřování identifikovali pár z města Roubaix nedaleko belgických hranic, který na sociální síti Snapchat prodával falešné covid pasy v přepočtu za více než dva a půl tisíce korun za kus. Díky platebním transakcím a bankovním převodům je pak i zadrželi – oběma je kolem třiceti let.

Postihy za falšování jsou ve Francii velmi tvrdé. Každému z páru hrozí pět let vězení a pokuta 75 tisíc eur (dva miliony korun).

Policisté zadrželi i pět lidí z padesáti zákazníků, kteří si zfalšované covid pasy u nich koupili. Tři pak stanuli i před tribunálem v Lille.

400 vyšetřování

Ve Francii to není ojedinělý případ. Policie podle ministerstva vnitra zahájila kvůli falšování covid pasů na 400 vyšetřování. Podle deníku Le Figaro a francouzského ministerstva vnitra jich v zemi koluje na 110 tisíc.

Za napadení thajské opoziční aktivistky odsoudili ve Francii tři Čechy. Jeden z nich je stále v Česku Číst článek

„Policisté jich zajistili tisíce. Když je policisté kontrolují, tak to není proto, aby lidi obtěžovali, ale proto, aby je chránili. Tímto jim děkuji za to, že to dělají,“ uvedl ve vysílání RTL Gérald Darmanin, ministr vnitra. Podle něj existují i případy, kdy se na falšování covid pasů podíleli i zdravotníci a lékaři.

Ministr zdravotnictví Olivier Véran při slyšení v parlamentu zdůraznil, že je nulová tolerance vůči zdravotníkům, kteří falšují covid pasy. Připustil ale, že by si vzhledem ke kritické epidemiologické situaci dokázal představit o něco mírnější postup vůči lidem, kteří si zfalšované covid pasy pořídili, nevěděli o tom a chtějí to napravit.

Tradiční modely falšování počítají například s nákupem zfalšovaných očkovacích certifikátů na internetu a sociálních sítích nebo s používání falešného QR kódu.