Francouzští lékárníci chtějí očkovat proti koronaviru. ‚Umíme to,‘ hájí nápad jeden z nich

Skoro před každou lékárnou ve Francii v těchto dnech najdete menší bílé plachtové stany, ve kterých se provádějí antigenní testy na nemoc covid-19. V následujících měsících by tu proti tomuto onemocnění mohli i očkovat.

„Myslím, že by to byla jedna z nejlepších možností. Máme tu výhodu, že jsme blízko pacientům. Navíc jsme k tomu byli školení a umíme to,“ říká pro Radiožurnál Stéphane, který je vedoucím lékárny v ulici v Paříži pojmenované po někdejším prezidentovi Félixu Faurovi.

Pacienti a klienti se ho prý neustále ptají, jestli se u něj můžou nechat očkovat proti nemoci covid-19 stejně jako tam můžou přijít na očkování proti chřipce.

„85 procent francouzských lékáren už dva roky očkuje proti chřipce. Netrpělivě teď očekáváme schválení dalších vakcín, které by mělo být jednodušší skladovat,“ dodává.

Francouzské lékárny podle svých odborového svazu lékárníků naočkovaly proti chřipce celkově 3,6 milionu lidí. Teď by prý mohly pomoct i s bojem proti covidu. Potřebovaly by ale vakcíny, které je možné skladovat v běžných lednicích, jako jsou třeba látky od firem Moderna nebo AstraZeneca.

V bílém stanu

Lékárnice Julie, která má na sobě v malém stanu před lékárnou ochranný oblek, ukazuje vybavení, se kterým pracuje: „Tady vidíte antigenní testy, zkumavky a tyčinky s vatovým tamponem, které zavádíme do nosu. Celý test trvá zhruba deset minut. Pak klienti čekají čtvrt hodiny na výsledek.“

Nechat se otestovat přišla i 56letá Nadia, která své lékárnice zná a mluví o nich jako o děvčatech. I tento důvěrný přístup pomáhá.

„Všechno bylo v pohodě. Chtěla jsem se nechat otestovat, protože půjdu na návštěvu k lidem, kteří jsou v rizikové skupině. Ten muž má rakovinu prostaty a jeho manželka má cukrovku. Chtěla jsem si být jistá, že jsem zdravá,“ vysvětluje.

Nadia by se očkovat nechala. Připouští ale, že takový postoj nemají všichni Francouzi: „60 procent Francouzů se nechce nechat naočkovat. Navíc náš správní systém je velmi komplikovaný. A pak je také důležité, abychom na to měli dost lidí. Všichni nemůžou očkovat. Kdybychom to mohli dělat sami, tak by to bylo ideální. Ale to nemůžeme.“

Také Francois si ve stanu před lékárnou nechal udělat antigenní test na covid-19. Chtěl si být jistý, že se o svátcích nenakazil. Jinak by prý zůstal na home officu, který velmi dobře zná z minulého roku.

„Kdybych mohl, tak se určitě nechám naočkovat. Mohl bych tak ochránit ostatní a zabránit šíření viru. Je ale pravda, že místní obyvatelé jsou spíše zdrženliví. Mají strach. Navíc tu vakcínu vyvinuli dost rychle a to lidi taky zrovna neuklidňuje,“ podotýká.

Očkování, do kterého by se mohly zapojit i lékárny, by ale podle něj mohlo přispět k návratu do normálního života.