Cestující se do Francie dostanou už jen s PCR testem. Povinnost se netýká pendlerů či pozemní dopravy

Většina cestujících přijíždějících do Francie, včetně těch ze zemí EU, se bude muset od půlnoci ze soboty na neděli před vstupem do země prokázat negativním PCR testem na koronavirus. Podle agentury Reuters to ve čtvrtek v noci oznámila kancelář prezidenta Emmanuela Macrona. Opatření se však nebude týkat „nezbytných cest“, pendlerů z okolních zemí a pozemní dopravy.

