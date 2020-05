Koronavirus se ve Francii objevil už v prosinci. ‚Vrhá to na všechno zcela nové světlo,’ uvedl mluvčí WHO

O infekčním onemocnění, které bylo později pojmenováno covid-19, informovaly zdravotnickou organizaci čínské úřady poprvé loni 31. prosince. Dlouho se předpokládalo, že do Evropy se vir poprvé dostal až v lednu.

„Toto vrhá na všechno zcela nové světlo,“ řekl v úterý mluvčí WHO Christian Lindmeier na brífinku v Ženevě s odkazem na informace z Francie. Ty vycházejí ze zjištění pařížské nemocnice, která podrobila zpětné analýze staré vzorky pacientů se zápalem plic. Nová zjištění podle Lindmeiera pomohou lépe pochopit potenciál šíření nákazy. Další možné rané případy by se mohly objevit po opětovném testování vzorků, poznamenal mluvčí WHO.

Pařížští lékaři nyní ze vzorků zpětně identifikovali jeden pozitivní případ covidu-19 v zemi už ze dne 27. prosince. To je téměř o měsíc dříve, než francouzská vláda oficiálně oznámila první případy nákazy v zemi.

Lindmeier v úterý vybídl i další země, aby prověřily záznamy o případech zápalu plic nespecifikovaného původu z konce loňského roku. To by podle zástupce WHO světu umožnilo udělat si „nový a jasnější obrázek“ o epidemii.

V úterý také zdůraznil, že je velmi důležité vyšetřit původ viru. Americký ministr zahraničí Mike Pompeo přitom o víkendu prohlásil, že USA mají důkazy původu viru v laboratoři v čínském Wu-chanu. „To asi bude vyžadovat další mise nebo misi, abychom se na to blíže podívali,“ řekl Lindmeier.

Hlavní město centrální čínské provincie Chu-pej je pokládáno za původní ohnisko epidemie, která mezitím přerostla v celosvětovou pandemii s více než čtvrt milionem obětí. Vědci, kteří spolupracují s WHO, se však domnívají, že vir je zvířecího původu.