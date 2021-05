Indie hlásí třináctý den víc než 300 tisíc nakažených. Od začátku epidemie je jich přes 20 milionů

V Indii počet oficiálně potvrzených případů nákazy koronavirem překročil 20 milionů poté, co za uplynulý den přibylo 357 229 nových případů. Oznámily to v úterý tiskové agentury s odvoláním na ministerstvo zdravotnictví. Je to třináctý den za sebou, co země hlásí přes 300 tisíc nových případů za uplynulý den. Ministerstvo zdravotnictví současně oznámilo 3499 úmrtí, čímž celkový počet obětí pandemie v Indii dosáhl 222 408.

Dillí 7:58 4. 5. 2021 (Aktualizováno: 8:50 4. 5. 2021)