Írán má přes 1500 obětí a 20 000 nakažených. Přesto Rúhání tvrdí, že koronavirus do tří týdnů poleví

V Íránu podlehlo koronaviru již 1556 lidí a 20 610 se jím nakazilo. Podle agentury Reuters to v sobotu ohlásily místní zdravotnické úřady. Počet mrtvých tak za den vystoupal o 123. Írán je jednou z nejhůře zasažených zemí světa, prezident Hasan Rúhání však v sobotu prohlásil, že by tam krize měla polevit do dvou až tří týdnů.

Teherán 12:31 21. března 2020