Itálie kvůli koronaviru zavede karanténu pro celou zemi. Dotkne se desítek milionů lidí

Italská vláda od úterka zavede kvůli novému koronaviru karanténu pro celou zemi, podle agentury DPA a Reuters to v pondělí oznámil premiér Giuseppe Conte. Lidé by podle něj kromě cestování měli také omezit pohyb na veřejnosti. Až do 3. dubna bude také prodlouženo uzavření škol v celé zemi. Všechny Italy vyzval premiér k odpovědnosti.

Řím 21:58 9. 3. 2020 (Aktualizováno: 22:09 9. 3. 2020) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít