Spojené státy i Itálie evidují rekordní počty nových případů. Zavádějí přísnější opatření

Spojené státy zaregistrovaly ve čtvrtek přes 153 000 nových pozitivních testů na koronavirus, čímž již posedmé za posledních devět dní překonaly své dosavadní jednodenní maximum. Vyplývá to z dat Univerzity Johnse Hopkinse. List The New York Times (NYT) přitom uvádí, že nových infekcí bylo v USA za poslední den ještě o asi 10 000 více. Nové maximum 40 902 případů evidují úřady i v Itálii.

Washington/Řím 19:51 13. listopadu 2020