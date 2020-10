Měsíc trvající plošná karanténa v Izraeli se dočkala prvního uvolnění. Otevřou se školky nebo pláže

Izraelci se dočkali částečného rozvolnění měsíc trvající plošné karantény. Denní přírůstky nakažených koronavirem výrazně klesly. Přísná opatření trvala dvojnásobnou dobu, než vláda plánovala. Premiér Benjamin Netanjahu označil karanténu za úspěch. Uvolňování ale bude velmi pozvolné a například školáci zůstanou i nadále doma. Jeruzalém 15:18 18. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Od 18. září byl v Izraeli zákaz volného pohybu. Lidé se nesměli vzdálit dál než kilometr od svého bydliště. Po měsíci se opatření začínají rozvolňovat. | Foto: Amir Cohen | Zdroj: Reuters

Když Izrael rozhodoval o celoplošné karanténě, tak denní přírůstky byly pět až šest tisíc. Celoplošnou uzávěru vyhlásila vláda 18. září. V prvních týdnech karantény dosáhly přírůstky až devíti tisíc nových případů nákazy koronavirem denně. Čísla jsou zajímavá hlavně z toho důvodu, že Česká republika a Izrael mají zhruba stejný počet obyvatel.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co o situaci v Izraeli říká blízkovýchodní zpravodaj Českého rozhlasu

Vláda rozhodla, že karanténa bude pokračovat, dokud čísla neklesnou na 2000 nových případů za jeden den, což se stalo před tímto víkendem. Nové denní přírůstky klesaly jen pozvolna, a i proto byla karanténa prodloužená na dvojnásobnou délku, než bylo původně zamýšlené.

Na začátku celoplošné karantény byl poměr pozitivních testů zhruba patnáct procent. Teď klesl na necelá tři procenta. S tímto ukazatelem se v Izraeli hodně operuje.

Nedělní rozvolnění znamená pro Izraelce jen částečné uvolnění restriktivních opatření. Hlavním uvolněním je zrušení zákazu volného pohybu ve vzdálenosti větší než jeden kilometr od bydliště.

Otevřeno mohou mít také malé podniky a restaurace budou moci prodávat jídlo s sebou. Mnohá opatření zůstanou ale stále v platnosti. Zavřené zůstanou všechny školy, kromě školek, které se jako jediné otevírají.

Země by měly být víc koordinované a solidární, řekl šéf OSN Gutteres. Epidemii má za ‚varovný signál‘ Číst článek

Uvolnění se netýká některých míst, kde žijí ultraortodoxní židé, kde je nemocnost stále vysoká. Premiér proto vyzval zvláště ultraortodoxní židy, aby se nařízeními řídili. Předeslal také, že pokud počet nemocných znovu začne rychle růst, restrikce se ihned obnoví.

Izraelská vláda se bojí opakování jarního scénáře, kdy po první vlně epidemie restrikce uvolnila velmi rychle. A zřejmě i proto, jak se domnívají izraelští odborníci, se vrátila nákaza v plné síle.

Benjamin Netanjahu v sobotu uvedl, že tentokrát uvolňování bude velice opatrné. Vláda nevyloučila, že by se mohla k těmto přísným restrikcím zase vrátit. A to v případě, že v následujícím týdnu poskočí průměrně číslo výše než dva tisíce denně. Pokud zůstane stituace příznivá, tak se restrikce budou postupně uvolňovat. Kroky ale budou pomalé a budou trvat až do února příštího roku.