Izrael zavede od neděle povinné nošení roušek. Vláda také schválila zákaz cestování a vycházení

Zákaz se vydává kvůli svátku pesach, který začne ve středu večer. Vycestovat z vlastní obce nebudou smět Izraelci od úterních 18.00 SELČ do pátečních 5.00 SELČ.

Zákaz vycházení do vzdálenosti větší než 100 metrů od bydliště pak bude platit mezi středeční 14.00 SELČ do čtvrtečních 6.00 SELČ. Doprava se zastaví v úterý v 19.00 SELČ do pátečního rána.

Izrael má přes 9006 potvrzených případů koronaviru a 60 mrtvých. Velký počet infikovaných je v hustě obydlených sídlech obývaných ultraortodoxními věřícími. Patří k nim telavivské předměstí Bnei Brak. Tamní nemocnice v úterý oznámila, že už z nedostatku kapacit nemůže přijímat pacienty, jejichž stav vyžaduje připojení na ventilátor.

Na palestinských územích byla nákaza potvrzena u 258 lidí, z toho 246 infikovaných má Západní břeh Jordánu, kde je také jeden mrtvý.