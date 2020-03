Češi se z celého světa vracejí domů přes Berlín. ‚Byla to poslední možnost,‘ popisuje jeden z nich

Jednou z posledních možností, jak se mohou Češi dostat ze zahraničí zpět do vlasti, jsou speciální hasičské autobusy. Nejvíc jich přijíždí z Německa, kde ještě pořád přistávají lety z celého světa. Domů odvezly už na sedm stovek Čechů. A zájem o cestu rozhodně neupadá. Od stálého zpravodaje Berlín 11:02 24. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jednou z posledních možností, jak se mohou Češi dostat ze zahraničí zpět do vlasti, jsou speciální hasičské autobusy. | Foto: Václav Jabůrek | Zdroj: Český rozhlas

Berlíňané jsou zvyklí na hodně módních doplňků, ale obyčejná rouška mezi ně rozhodně nepatří. Pohled na areál českého velvyslanectví je tak pro ně svým způsobem fascinující: vyhřívaný stan, dva české hasičské autobusy, posádka v ochranných oblecích a cestující s respirátory, maskami nebo rouškami.

„Berlín byl poslední možnost,“ popisuje ve vysílání Radiožurnálu Martin Pospíšil, který za normálních okolností studuje na univerzitě v Izraeli. Zpráva o uzavírání hranic ho zastihla v sousedním Jordánsku. A cestování se mu rázem proměnilo v logistickou hříčku.

„Měl jsem jet z Jordánska do Izraele, ale tam mi zavřeli hranice. Nepustili mě do Izraele, takže jsem letěl do Řecka a odtamtud do Berlína,“ přibližuje svou problematickou cestu do Evropy.

Rušení letů vedle studentů zastihlo i turisty. Letenku směr Česko museli vyměnit za Berlín. „Měli jsme být doma v neděli v devět dopoledne a ještě nejsme,“ říká pán, který se vrací z Kuby a raději nechtěl být jmenován.

Jak dodává velvyslanec v Německu Tomáš Podivínský, Češi do Berlína přilétají opravdu z rozmanitých destinací.

„Berlín se teď stal centrem přepravy našich cestovatelů, kteří přiletí do Evropy směr Česká republika cílová destinace Praha,“ popisuje český velvyslanec v Německu Tomáš Podivínský. | Foto: Václav Jabůrek | Zdroj: Český rozhlas

„Skutečně operujeme lety z celého světa – z Mexika, Chile, Barbadosu, Honolulu, ale také různě po Evropě – Paříž, hodně Londýn, pak také Kanada, Austrálie. Prostě z celého světa. Berlín se teď stal centrem přepravy našich cestovatelů, kteří přiletí do Evropy směr Česká republika cílová destinace Praha. A potom je to na nich, jak se dostanou domů,“ upřesňuje velvyslanec Podivínský.

Autobusy budou z Berlína odjíždět každý den. Cílem je Praha a každého cestujícího pak čeká 14 dní v karanténě.

Způsobů, jak mohou Češi o pomoc s návratem požádat, je hned několik. „Cestovatele informuje náš systém DROZD, ale také se nám v nouzi hlásí na naši konzulární linku nebo e-mailem, což je několik set e-mailů denně a několik set telefonických hovorů z celého světa, “ uzavírá velvyslanec v Německu Tomáš Podivínský.

Pro diplomatické zastoupení v Německu se teď staly konzulární služby hlavní náplní dne. A někdy dokonce i noci.

„Zrušil jsem veškeré agendy standardního výkonu zastupitelského úřadu. To znamená kultura, obchodní oddělení, politické oddělení je redukováno na naprosté minimum. A všichni dělají tuto agendu – repatriace českých občanů zpět do vlasti,“ přibližuje ve vysílání Radiožurnálu.

„Je to sobota, neděle. Týmy pracují nonstop. Jsou to stovky e-mailů a telefonátů denně. Většina cestujících je solidních a velmi tento servis, který podáváme, ocení. Někteří ale možná opomenutím nebo dílem bezohlednosti telefonují ve dvě, ve tři, ve čtyři hodiny ráno z destinací s velkým časovým posunem. Oni mají dopoledne nebo polední čas, telefonují na naše linky, kdy blokují čas několika málo hodin, kdy kolegové a kolegyně můžou aspoň chvíli spát,“ uzavírá velvyslanec v Německu Tomáš Podivínský.

