Afghánci nedodržují nařízení kvůli koronaviru. Úřady se bojí, že se z Herátu stane ‚další Wu-chan‘

Afghánistánu se nedaří bojovat proti koronaviru. Tamní ministerstvo zdravotnictví se obává, že město Herát by se mohlo stát novým ohniskem pandemie. Právě přes toto centrum západního Afghánistánu se totiž vracejí domů lidé z Íránu, jenž je jednou z nejpostiženějších zemí. Řada z příchozích je nakažená, napsal server amerického deníku The New York Times. Upozorňuje, že zemi navíc chybí zdravotnický personál i prostředky. Kábul 19:54 27. března 2020

Problém podle listu začíná už na hranicích. Na íránské straně se hromadí Afghánci, kteří v zemi pracují a nyní se kvůli pandemii koronaviru chtějí vrátit domů. Při čekání mají k dispozici pouze primitivní toalety a mýdlo a pitná voda jsou velice vzácné.

Zdravotní služba, která na hranicích funguje, nestíhá kontrolovat všechny navrátilce. Podle guvernéra provincie Herát Abdula Rahímího zvládají zdravotníci v některých dnech změřit teplotu jen asi deseti procentům Afghánců. Testování na přítomnost koronaviru se pak podrobuje jen hrstka. Provincie totiž nemá dostatek zdravotníků, rukavic, masek i teploměrů.

Tito lidé, z nichž mnozí jsou prokazatelně nakažení, pak podle deníku společně cestují přeplněnými autobusy, taxíky nebo dodávkami do dvě hodiny vzdáleného Herátu. Tam přespí v plných ubytovnách nebo v místnostech za restauracemi. Desítky tisíc lidí pak pokračuje v cestě do hlavního města Kábulu a pak případně i do jiných vzdálených provincií.

Podle Mezinárodní organizace pro migraci se z Íránu mezi 8. a 21. březnem vrátilo více než 115 000 Afghánců. Nemoc se tak šíří po celé zemi.

Řešením by podle organizace nebylo ani zavřít hranici s Íránem, který je jednou z nejpostiženějších zemí na světě. Nemocí COVID-19 tam trpí přes 32 000 lidí, informovala v pátek ráno ČTK. Hranice mezi oběma zeměmi je totiž příliš rozsáhlá a prostupná, takže by ji lidé mohli překonat kdekoliv mimo hraniční přechody.

Minimální testování

Zatím nejhorší situace je v již zmíněném Herátu, přeplněném centru západního Afghánistánu. Z celkem 88 potvrzených případů koronaviru jich 65 připadá právě na hlavní město stejnojmenné provincie.

Zdravotníci ale podle The New York Times varují, že skutečná situace nejen ve městě, ale i celé zemi je výrazně horší, protože obyvatelé jsou jen minimálně testováni.

Život ve městě nicméně pokračuje normálně dál. Lidé se shromažďují na trzích, v parcích nebo v mešitách, zdraví se tradičním objetím a polibky na tvář.

Šíření koronaviru v Herátu zhoršilo také najímání nekvalifikovaných obyvatel na práci v nemocnicích, kde buď s žádnými, nebo minimálními ochrannými prostředky uklízeli, připravovali lůžka nebo se starali o nakažené, za což dostávali 300 afghání na den (asi 101 korun). Nyní již policie tuto praxi zakázala.

Nový Wu-chan?

Na situaci už reagují úřady. Prezident Ašraf Ghaní například zakázal slavit všechny svátky. Obyvatelé ale jeho nařízení ale neuposlechli a minulý víkend oslavili na velkých veřejných rodinných piknicích Nourúz – začátek íránského kalendáře, který připadá na jarní rovnodennost.

Ostatní omezení dopadla stejně. Guvernér nařídil od středy karanténu nad městem Herát, které nechal uzavřít. Lidé ale jeho výzvu nerespektují.

Vedoucí mise Mezinárodní organizace pro migraci v Afghánistánu Nick Bishop upozorňuje, že se musí změnit afghánská společnost. „Mnoho lidí může zemřít, než změní své chování tak, aby odráželo novou realitu,“ řekl pro The New York Times.

Černé vyhlídky

Afghánský ministr zdravotnictví mu dává za pravdu. „Bojíme se, že se Herát promění v další Wu-chan,“ řekl Ferozuddin Feroz. Připomněl tak čínské město, které je považováno za celosvětové ohnisko nákazy novým koronavirem.

Ministerstvo zdravotnictví podle Feroze dokonce předpokládá, že polovina z 34 milionů obyvatel Afghánistánu se nakazí a více než 110 000 pravděpodobně zemře, pokud nebude zaveden a dodržován přísný sociální distanc.

Afghánistán v následujících deseti dnech také propustí až 10 000 vězňů. Chce tím zamezit šíření koronaviru. Opatření se týká převážně „žen, dětí, nemocných a vězňů starších 55 let“, informoval ve čtvrtek podle ČTK tamní generální prokurátor.