Nový Zéland jde do celostátní karantény. V Aucklandu se objevil jeden pozitivní případ koronaviru

Nový Zéland vstupuje do několikadenní celostátní karantény poté, co se v největším městě Aucklandu prokázal jediný případ nákazy koronavirem. Oznámila to v úterý tamní premiérka Jacinda Ardernová. Úřady v australském státě Nový Jižní Wales varovaly, že v následujících týdnech může významně vzrůst počet případů infekce.

Nový Zéland 12:08 17. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít