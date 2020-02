Frustrace, strach i podpora. Žena pro iROZHLAS.cz popisuje situaci z lodi uzavřené kvůli koronaviru

„Přátelé a rodino, dostávám tolik zpráv, že nestíhám držet krok… Poté, co u jednoho cestujícího z Hongkongu testy prokázaly nákazu koronaviru, uvalili na celou loď karanténu a otestovali každého z 3700 lidí na palubě,“ napsala 5. února na facebooku Američanka Sarah Aranová – jedna z pasažérek výletní lodi Diamond Princess, která v současnosti kotví v japonské Jokohamě.

Od té doby je dvaapadesátiletá sociální pracovnice z města Paso Robles v Kalifornii zavřená v kajutě a sdílí své poznatky z uzavřené lodi prostřednictvím sociálních sítí. Čtrnáctidenní karanténa, která od minulé středy platí pro všech 1045 členů posádky a 2666 cestujících, má vypršet 19. února.

Počet nakažených ale s každým dnem přibývá. Zatímco v první den karantény „wuchanský“ koronavirus zdravotníci potvrdili u desítky pasažérů, v současnosti se počet vyšplhal na 175 případů. Cestující jsou proto stále skeptičtější.

„Snažíme se jeden druhého podporovat,“ popsala napsala serveru iROZHLAS.cz z lodi Aranová, která se na okružní plavbu vydala bez jakéhokoliv doprovodu. Na rozdíl od většiny pasažérů se proto s těžkostmi spojenými s karanténou musí vyrovnávat úplně sama.

S některými cestujícími je v kontaktu díky uzavřené facebookové skupině, kde si vyměňují poslední informace a snaží se jeden druhému pomáhat. Vzájemně si proto posílají vtipné obrázky nebo spolu hrají hry, i tak vyplňují dlouhé chvíle strávené v karanténě.

„Čteme si, sledujeme filmy, píšeme si s přáteli doma, malujeme a vzájemně se o sebe staráme. Pomáháme si, jak to jen jde,“ říká Aranová pro iROZHLAS.cz. Trávit celé dny o samotě ve stísněných prostorech kajuty ale není vůbec snadné, přiznává americká turistka. „Je to těžké, ale dělám vše, co je v mých silách.“

U dveří kajuty Sarah Aranové se objevují nejen nové roušky, ale i hrací karty nebo sudoku | Zdroj: Facebook/Sarah Aranová

Byl slyšet hlasitý pláč

Navzdory zprávám o rostoucím počtu nakažených se americká turistka snaží myslet pozitivně, zdaleka ne všichni pasažéři se ale s karanténou vyrovnávají jako ona. Těm, kteří kvůli strachu z koronaviru začínají propadat panice a řeknou si o pomoc, prý Aranová nabízí „telefonickou podporu“.

„Někteří jsou znudění, jiní zase frustrovaní. Někteří cestující se s tím ale nevyrovnávají vůbec dobře,“ popisuje Američanka. V nejhorší situaci se podle ní nacházejí lidé s kajutami v prostřední části lodi. Nemají totiž přístup na balkon, na čerstvý vzduch se proto mají šanci dostat jen sporadicky. „Vyjít nahoru na palubu a dostat se na vzduch mohou jednou za den.“

Pokud chtějí cestující vstoupit do společných prostor, musí se řídit přísnými pravidly. Opustit kajutu mohou jen s nasazenou rouškou a šíření nákazy má bránit i dodržování vzdálenosti – přiblížit se k sobě mohou lidé maximálně na metr.

Na dodržování pravidel karantény přitom dohlíží pracovníci pověření japonským ministerstvem zdravotnictví, i mezi nimi se ve středu objevil první nakažený. Podle nařízení sice nosil masku a rukavice, neměl ale ochrannou kombinézu.

Právě poslední nárůst počtu pasažérů, kteří se koronavirem nakazili, podle Aranové napětí mezi pasažéry znásobilo. „Poté, co bylo během středy potvrzeno dalších 39 případů nákazy, někteří pasažéři uvedli, že z vedlejších kajut zaslechli hlasitý pláč.“

Cestující nakažení koronavirem se z lodi dostávají ochranným tunelem, který je napojen na nákladní auta japonské armády, píše na facebooku Sarah Aranová | Zdroj: Facebook/Sarah Aranová

„Nepanikařte“

Nakažených přitom na lodi může být mnohem víc. Naznačuje to jeden z příspěvků, který americká turistka napsala na facebooku.

„Moc nám toho neřeknou a testování je součást problému. Současný typ testů není dostačující – neukáže se jako pozitivní, dokud se u člověka neobjeví příznaky. Proto obvykle čekají, až se objeví horečka, než začnou testovat. Věci se mění každý den,“ napsala Aranová.

Na sociální síti se podělila i s dalšími těžkostmi, které během karantény zažívá. V jednom z příspěvků například popisuje, že musela přenocovat na balkoně. Pravděpodobně kvůli obavám ze šíření nákazy přes vzduchotechniku pracovníci čistili ventilaci, uvnitř kajuty tak byly cítit chemikálie. „Pálily mě oči i krk,“ vysvětlila Američanka, proč se oné noci rozhodla spát venku.

Obecně se ale snaží si na situaci nestěžovat. Jak sdělila redakci, lidé zavření v karanténě dostávají dost jídla, možná „až příliš“. Člověk, který jim nosí jídlo přímo do kajuty třikrát za den, je tak často jediným, s kým se mají šanci v karanténě potkat.

„Je o nás dobře postaráno. Dovolili nám, abychom předložili seznamy toho, co potřebujeme… Jsem vděčná za úžasnou práci a koordinaci, která se tu odehrává,“ napsala na facebooku na počátku karantény Aranová.

I týden poté se snaží zachovat chladnou hlavu a vyzývá k tomu také ostatní pasažéry i lidi, kteří jí prostřednictvím sociálních sítí vyjadřují podporu. Ve svých příspěvcích tak často opakuje: „Nepanikařte. Ani já nepanikařím.“