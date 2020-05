Dánské zoologické zahrady a akvária vyhlašují sbírky na záchranu. Chybí jim miliony korun

„Jsme soukromá společnost a v podstatě všechny naše příjmy jsou z návštěvnických poplatků, takže po dobu, co jsme zavření, nedostáváme vůbec žádné peníze,“ vysvětluje ředitel akvária Modrá planeta Jon Diderichsen.

Velké zklamání pro něj a celý jeho tým přišlo před několika dny, kdy dánská vláda přesunula akvária a zoologické zahrady z druhé do třetí fáze uvolňování opatření a Modrá planeta tak místo tohoto pondělí otevře až v první polovině června.

„Vláda se rozhodla udělat politické rozhodnutí, že jiné části společnosti otevřou před námi. To rozhodnutí není založené na základě epidemiologické hrozby, ale je to čistě politická záležitost, že chtějí otevřít,“ říká Diderichsen.

Péče o akvária a vodu v nich, ale také o krmení, je stále stejná a jen čtveřice mořských vyder měsíčně sežere půl tuny ryb.

Chybějících 22 milionů

„Většina našich nákladů se nemění. Je jen velmi malý rozdíl mezi tím, jestli jsme otevření, nebo zavření. Vychází to tak, že nám denně chybí na vstupném asi 200 tisíc dánských korun, to je šest milionů měsíčně,“ říká ředitel akvária.

V přepočtu tedy Modré planetě chybí asi 22 milionů českých korun každý měsíc. Firma tak zatím žije ze svých finanční rezerv a peníze jí za současného stavu dojdou během září. Ani po plánovaném červnovém otevření se ale prý vše nevrátí do starých kolejí.

„Jsme velká turistická atrakce a většinou máme asi 60 % návštěvníků turistů. A ti letos nepřijedou kvůli opatřením i nelétajícím aerolinkám. Takže i když otevřeme, tak nás bude čekat velká finanční krize,“ vysvětluje Diderichsen.

Morální podpora

Na záchranu vyhlásila Modrá planeta, ale také kodaňská zoo, finanční sbírku. Zdá se, že výzva v Kodani má odezvu. „Od pátku máme vybráno asi 1,8 milionu dánských korun, což je velká pomoc od dánských občanů a také to znamená, že lidé mají zájem, abychom tu byli i po krizi. Je to pro nás velká podpora nejen finanční, ale také morální a pomáhá nám to pokračovat,“ pochvaluje si ředitel.

Pokud do té doby dánská vláda nezmění své stanovisko, budou se Kodaňané na žraloky, chobotnice nebo mořské vydry moci přijít podívat nejdříve osmého června. Z výpadku financí i návštěvnosti se ale podle ředitele Modré planety Jona Diderichsena bude akvárium vzpamatovávat několik let.