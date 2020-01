Tři Češi by z města Wu-Chan mohli odjet s pomocí Francie. Pražské letiště kontroly zatím nezavedlo

České ministerstvo zahraničí zjišťuje možnosti evakuace Čechů z čínského města Wu-chan. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí ministerstva Zuzana Štíchová s tím, že ve městě postiženém koronavirem jsou tři Češi. Odjezd z oblasti by mohlo ministerstvo zajistit s pomocí Francie, která chce do oblasti vyslat autobus. Pražské letiště žádné zdravotní kontroly cestujících z Číny zatím nezavedlo. Praha/Peking 22:17 25. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Cestující z Číny do Vancouveru se chrání rouškami | Foto: JENNIFER GAUTHIER | Zdroj: Reuters

Ministerstvo zahraničí od začátku propuknutí této nemoci, o které se toho zatím moc neví, spolupracuje s ambasádami napříč unijními státy, které mají v oblasti zastoupení.

Epidemiolog: Koronavirus se může rozšířit po celém světě. Na superpřenašeče jsou krátké i termokamery Číst článek

„V tuto chvíli řešíme, jaké jsou naše možnosti. Evakuace asi není v tuto chvíli úplně na stole, ale chceme být připraveni a mít informace o tom, jak by v případě zhoršení situace nebo nějaké urgentní žádosti českých občanů bylo možné je konkrétně z Wu-Chanu evakuovat,“ uvedla Štíchová.

Odvoz svých občanů s čínskými úřady vyjednává také Rusko nebo Spojené státy. Washington do oblasti vyšle zvláštní letadlo, které má americké občany odvézt zpět do vlasti.

V Praze zatím bez kontrol

Z Letiště Praha odlétá do Číny jedna linka do Čcheng-Tu, kterou provozuje společnost Sichuan Air, a linka do Šanghaje se společností China Eastern Air. Případné zdravotní kontroly cestujících z Číny by musela nařídit Hygienická stanice hlavního města Prahy.

„My jsme s ní i s ministerstvem zahraničí samozřejmě v kontaktu, ale v tuto chvíli nemáme žádný podnět, aby byla zavedena některá konkrétní opatření,“ uvedl tiskový mluvčí letiště Roman Pacvoň pro server iROZHLAS.

Potyčky v nemocnicích, stahování občanů zpět do vlasti, uzavřené památky. Koronavirus se dál šíří Číst článek

Podle Pacvoně v blízké minulosti na letišti nepamatují žádnou takovou situaci, i tak má ale pražské letiště připravený pohotovostní plán s jistými opatřeními. „Nicméně konkrétní podoba opatření je skutečně na hygienické stanici, ta o nich rozhoduje na základě povahy nákazy a rizika jejího šíření,“ řekl mluvčí.

Superpřenašeči

„Je to hlavně otázka náhody a štěstí, za stávající situace je ale velmi pravděpodobné, že spíš dříve než později budeme mít případy nákazy i v Evropě. Je možné, že i v České republice,“ uvedl o novém čínském koronaviru specialista v oboru epidemiologie Rastislav Maďar v rozhovoru pro iROZHLAS.

Podle Maďara jsou kontroly termokamerami účinné, ale superpřenašeče nerozeznají. Najednou se může objevit člověk, který zatím nemá ani zvýšenou teplotu, z dýchacích cest ale vylučuje obrovské množství koronavirů a tím pádem je pro své okolí značným infekčním rizikem.