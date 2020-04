ONLINE: Spojené státy se blíží k vrcholu epidemie, řekl Trump. Chystá se obnovit americké hospodářství

Podle amerického prezidenta Donalda Trumpa jsou již i přes velmi bolestný týden vidět záblesky naděje, neboť USA se přibližují vrcholu koronavirové křivky. Spojené státy v nadcházejících týdnech získají 110 tisíc plicních ventilátorů. Na tiskové konferenci to v noci na středu prohlásil Trump, který si ale nemyslí, že tyto přístroje budou třeba.

Počet zemřelých s nemocí covid-19 v Česku se ke středečnímu ránu zvýšil o osm na 88. Celkem už bylo onemocnění covid-19, které způsobuje nový typ koronaviru, potvrzeno v ČR u 5017 lidí, 172 se z nemoci zotavilo.

Poslanecká sněmovna v úterý schválila prodloužení nouzového stavu v Česku do 30. dubna. Pro návrh se vyslovilo 90 poslanců, proti bylo pět. Premiér Andrej Babiš (ANO) uvedl, že podmínky pro trvání nouzového stavu trvají. Zdůraznil také, že se nejedná o návrat k „všemocnému státu“ a omezení potrvají pouze tak dlouho, jak bude nutné.

Na Slovensku kvůli boji proti koronaviru začíná platit citelné omezení volného pohybu lidí, opatření potrvá do 13. dubna. Země zároveň obnovuje kontroly na hranicích. Sledujeme online Praha 9:43 8. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americký prezident Donald Trump | Foto: Kevin Lamarque | Zdroj: Reuters

Americký prezident Donald Trump ve středu uvedl, že USA se zřejmě blíží vrcholu koronavirové epidemie. Prohlásil rovněž, že chce brzy obnovit hospodářský chod země.

K nedostatku ventilátorů, se kterým se potýkají i jiné země, řekl Trump, že v národních rezervách je americkým státům k dispozici 8675 přístrojů, ke kterým v nadcházejících týdnech přibude dalších 110 tisíc kusů.

„Nemyslím si, že je budeme potřebovat,“ řekl prezident. „Budeme je ale mít pro příště a budeme také moci pomoct jiným zemím, které trápí nedostatek ventilátorů,“ poznamenal. Dodal, že o 200 ventilátorů požádala Británie.

V USA se podle statistiky Univerzity Johnse Hopkinse koronavirem nakazilo přes 387 tisíc lidí, z nichž asi 12 300 zemřelo. Experti Bílého domu nedávno předpověděli, že během pandemie by mohlo zemřít 100 tisíc až 240 tisíc Američanů. Trump v úterý řekl, že možná zemře mnohem méně lidí, než se předpokládalo.

64027

Miliarda proti koronaviru

Zakladatel a šéf americké internetové společnosti Twitter Jack Dorsey slíbil, že poskytne na boj proti koronaviru miliardu dolarů (zhruba 25 miliard Kč). To představuje více než čtvrtinu jeho celkového majetku. Dorsey o tom informoval na svém twitterovém účtu. Slíbenou částku vloží do svého charitativního fondu Start Small, a to ve formě akcií společnosti Square, kterou rovněž založil a kterou i řídí.

Spojené státy se potýkají s nedostatkem ochranných pomůcek. V New Yorku dojdou do týdne, říká starosta Číst článek

„Doufám, že to inspiruje ostatní k tomu, aby udělali něco podobného,“ uvedl třiačtyřicetiletý Dorsey. Neposkytl nicméně žádné podrobnější informace o tom, na jaké účely budou peníze v rámci boje proti koronaviru použity. Ve Spojených státech nyní panuje nedostatek plicních ventilátorů a ochranných pomůcek a řada lidí se kvůli koronaviru dostala do ekonomických problémů, upozorňuje v této souvislosti server BBC.

Stav v Česku

Počet případů nákazy novým koronavirem v Česku překročil 5000. V úterý přibylo 195 nakažených, celkový počet dosáhl ke středečnímu ránu čísla 5017. S nemocí covid-19, kterou koronavirus způsobuje, zemřelo v nemocnicích od začátku epidemie 88 lidí. Naopak 172 pacientů se podle údajů ministerstva zdravotnictví uzdravilo, vyplývá z informací na webu resortu. Celkem bylo v Česku do úterního rána provedeno 91 247 laboratorních testů na koronavirus.

Nejpočetnější je výskyt případů covid-19 nadále v Praze, kde na každých 100 tisíc obyvatel připadá podle ministerstva přibližně 92 lidí s touto nemocí. Praha má také největší absolutní počet nakažených. Ve městě zatím testy potvrdily 1259 případů, což je přibližně čtvrtina celkového počtu nakažených v republice. Druhý nejčastější výskyt covid-19 je v Olomouckém kraji, kde na 100 tisíc obyvatel připadá 73 lidí s pozitivním testem na koronavirus.

Poslanecká sněmovna v úterý schválila prodloužení nouzového stavu v Česku do 30. dubna. Sněmovna s tím v úterý souhlasila kvůli nynější koronavirové krizi. Debata trvala zhruba 5,5 hodiny. Kabinet původně žádal poslance o prodloužení nouzového stavu až do pondělí 11. května, politické špičky se ale přikláněly ke kratší době.

Na sousedním Slovensku začíná ve středu kvůli koronaviru platit citelné omezení volného pohybu lidí, opatření potrvá do 13. dubna.