Wuchanský koronavirus a jeho příznaky, šíření a léčba. Jak s nebezpečnou nemocí bojovat?

Nový typ koronaviru, který se koncem loňského roku objevil v čínském Wu-chanu, si vyžádal přes 100 obětí a na 4500 nakažených. Rychlost, s jakou se nebezpečný šíří z Číny do dalších zemí, zneklidňuje celý svět. Řada států proto přichází s vlastními opatřeními, která mají dalšímu přenosu bránit. Řada otázek nicméně zůstává nezodpovězených – zejména to, zda a jak se dá onemocnění způsobené koronavirem léčit a kdy se podaří epidemii zastavit. Analýza Wu-chan 6:31 28. ledna 2020

Ještě minulé pondělí čínské úřady evidovaly tři mrtvé a zhruba dvě stovky nakažených. O pouhý týden později jsou počty obětí wuchanského koronaviru podstatně vyšší. Podle posledních informací vydaných čínskou vládou si infekce vyžádala celkem 106 obětí a 4500 nakažených. Dalších asi 30 tisíc lidí, kteří přišli do kontaktu s pravděpodobnými nakaženými, zdravotníci sledují.

Virus 2019-nCoV - způsobující onemocnění s příznaky chřipky, jako je horečka, kašel nebo problémy s dýcháním - proto v mnoha zemích vyvolává paniku. Pro některé je nicméně nebezpečnější než pro ostatní.

Dvě až tři procenta

Těžký průběh nemoci, která může skončit i smrtí pacienta, se netýká všech nakažených a u některých se příznaky nemusí objevit vůbec.

„V současnosti nejsou známy údaje o podílu bezpříznakových infekcí. Je nicméně velmi pravděpodobné, že celá řada osob, které byly nebo budou novým koronavirem infikovány, nebude mít žádné příznaky,“ říká pro iROZHLAS.cz přednosta Ústavu epidemiologie Lékařské fakulty v Plzni Petr Pazdiora.

„Další část lidí bude mít pravděpodobně lehký průběh, který bude připomínat nejspíš chřipku a určitá část – těžko odhadovat procento – může mít těžší průběh, který bude dán zhoršeným dýcháním, zánětem plic a akutním respiračním selháním. Jak vyplývá ze současných údajů, z celkového počtu osob s příznaky mohou dvě až tři procenta lidí zemřít,“ dodává odborník.

K rozvoji virového zápalu plic, který může vyústit až v selhání dýchání, tak dochází jen u některých pacientů. Jak lékaři varovali už minulý týden, v ohrožení jsou především starší a chronicky nemocní lidé – mezi oběťmi se objevili například pacienti s cukrovkou, zvýšeným krevním tlakem nebo kardiovaskulárním onemocněním.

Přednosta plzeňského epidemiologického ústavu upozorňuje, že zatím jsou informace velice omezené, na špatném stavu některých čínských pacientů se nicméně může podepisovat i kvalita ovzduší. „Víme, že v řadě míst v Číně jsou problémy se smogem a je otázka, jestli některé dýchací potíže nenasedají také na chronické problémy s dýcháním, které mohou být v některých částech Číny spojené právě se smogem.“

Jak probíhá léčba?

Smrtící tak nový typ koronaviru může být jen pro část lidí, kteří se infekcí nakazili. Protože proti němu neexistuje žádná prokázaná léčba a na vývoji vakcíny se teprve začíná pracovat, pacienti jsou odkázáni na takzvanou léčbu symptomů, jako jsou právě horečky a respirační problémy.

„Léčba koronavirových infekcí skutečně zůstává jen u léčby příznaků – to znamená srážet teplotu a zlepšovat kvalitu dýchání. Neexistuje ale zatím žádný specifický lék, který by působil přímo na tento koronavirus,“ vysvětluje Pazdiora.

„U každého člověka, který má problémy s dechem, lze zvážit podpůrnou léčbu za pomoci kyslíku a při zhoršení potíží například umělé plicní ventilace. Tyto postupy jsou používány také v případě chřipky, pneumokokových infekcí a jiných respiračních onemocnění. Nejde tedy o nic specifického, léčba vychází primárně z aktuálního klinického stavu nemocného,“ dodává.

V boji proti viru 2019-nCoV nejsou účinná ani běžná antivirotika, podle americké televize CNN vědci v Pekingu nicméně zkouší pacienty ve Wu-chanu léčit za pomoci přípravků, které se často užívají proti HIV a AIDS – pacientům ve třech vybraných nemocnicích podávají lopinavir a ritonavir, které spadají pod antivirotika.

„V současné době proti tomu nejsou schváleny žádné léky, všechno je proto tak trochu experiment,“ říká pro server USA Today specialista na infekční choroby Michael Ison.

Schopnost zotavení nakažených tak závisí především na jejich předešlém zdravotním stavu a kondici jejich imunního systému – stejně jako v případě SARS a MERS, které byly prvními případy, kdy se virus přenesl ze zvířat na člověka.

Právě k SARS, který se před sedmnácti lety objevil v jižní Číně, je nový typ koronaviru často připodobňován. Počet nakažených se tehdy vyšplhal k 8000, zhruba 770 lidí zemřelo.

„V případě SARS se zdůrazňovalo, že 10 procent lidí, u nichž byl výskyt laboratorně potvrzen, na tuto nákazu zemřelo. U ostatních bylo za pomoci podpůrné léčby dosaženo toho, že nedošli do fáze těžkého průběhu a díky tomu neskončila tato onemocnění úmrtím,“ popisuje přednosta plzeňského epidemiologického ústavu.

Zatímco úmrtnost u SARS se pohybovala kolem 9-10 procent, v případě MERS to bylo dokonce 30 až 35 procent. Přestože je na závěry zatím brzy, mortalita nového typu koronaviru by se mohla pohybovat kolem čtyř procent, odhaduje pro USA Today ředitel amerického Národního institutu alergií a infekčních chorob Anthony Fauci.

Kdy se podaří epidemii zastavit?

Kromě Číny se koronavirus rozšířil už do víc než desítky zemí – mimo jiné do Thajska, Malajsie, Japonska, ale i do Spojených států nebo Francie. Nejhůře zasažena je nicméně čínská provincie Chu-pej, kde město Wu-chan leží.

Ve snaze zabránit dalšímu šíření viru čínské úřady přistoupily k řadě opatření. Už koncem minulého týdne nechaly jedenáctimilionové město Wu-chan uzavřít – zastavily provoz na železnici, v letectví, v dálkové autobusové dopravě, nejezdí trajekty ani městská hromadná doprava. Ve městě mezitím začala stavba dvou nových nemocnic s kapacitou 1000 a 1300 lůžek, kde mají být lidé nakažení koronavirem izolováni a léčeni.

„Pokud neexistuje vakcína ani léčba, nejlepším způsobem, jak zkrotit epidemii, je identifikovat jednotlivé případy, izolovat je a vysledovat, s kým přišli do kontaktu,“ popisuje Fauci v podstatě jediný možný způsob, jak bránit dalšímu šíření nákazy.

Za pomoc těchto opatření se přitom podařilo zastavit i šíření v minulosti. „Předchozí dva koronaviry – SARS a MERS – se dostaly pod kontrolu za pomoci individuálních opatření. Ne díky vakcíně nebo antivirotikům, ale mytím rukou, obličejovými maskami, izolací a podobně. Nejsou to špičkové, ani zvlášť sexy technologie, jsou ale naprostým základem,“ říká pro USA Today Greg Poland, ředitel prestižní kliniky Mayo.

Například u SARS byl výskyt poprvé hlášen 16. listopadu 2002 z čínské provincie Kuang-tung, odkud se nákaza rozšířila do více než 30 zemí. Za pomoci protiepidemických opatření se nicméně v polovině roku 2003 podařilo šíření infekce zastavit.

Může být v horizontu příštích několika měsíců poražen i wuchanský koronavirus? To si odborníci zatím netroufnout odhadovat. „V tuto chvíli nelze predikovat další vývoj situace. Znalostí je zatím skutečně velmi málo, nelze proto seriózně odhadovat ani to, jak se bude infekce dále šířit,“ říká pro iROZHLAS.cz Pazdiora.