V Evropě koronavirus nakazil milion lidí, na celém světě pak více než 2,3 milionu

V Evropě už koronavirem onemocnělo přes milion lidí a téměř 100 000 nemoci způsobené koronavirem podlehlo. Bilanční milníky byly pokořeny v době, kdy se v nejvíce zasažených evropských zemích zvyšují zejména počty zemřelých pomaleji než ještě před několika dny. Naopak Rusko hlásí za den rekordních 6060 případů nákazy koronavirem. Stockholm/Washington 18:31 19. dubna 2020

Nejhůře zasaženou zemí na světě zůstávají Spojené státy se zhruba 39 000 mrtvými a 739 000 případy nákazy. Na podporu zdravotníků v noci na neděli vystoupili v osmihodinové hudební show slavní zpěváci a hudebníci.

Na celém světě je lidí s koronavirem potvrzeno více než 2,3 milionu, počet mrtvých vystoupil na více než 161 000. Nejvíce nakažených mají velké západní země, a to Spojené státy, Španělsko, Itálie Francie, Německo a Velká Británie, které uvádějí počty infikovaných ve statisících. Následuje Čína, která je původním ohniskem nákazy, a za ní Turecko a Írán.

Například Španělsko už má téměř 196 000 nakažených. Přírůstek potvrzených případů činí za poslední den přes 4200, což je více než počet nových případů ohlášených v sobotu, kdy jich bylo více než 3600. Zemřelých na koronavirus má Španělsko 20 453, což je o 410 více než v sobotu. Oproti sobotě je to ale nižší nárůst.

Velká Británie

V Británii jen v nemocnicích za poslední den zemřelo podle nedělní bilance dalších 596 lidí. To je podle britského ministerstva zdravotnictví nejméně od 6. dubna. Dohromady hlásí Británie už 16 060 lidí, kteří zemřeli v souvislosti s koronavirem v nemocnicích. Ty se aktuálně potýkají s nedostatkem některých ochranných prostředků.

Britský premiér Boris Johnson se podle listu Sunday Times na začátku epidemie způsobené koronavirem nezúčastnil pěti schůzek krizového štábu. Toto tvrzení ale zpochybnil člen kabinetu Michael Gove. Samotný Johnson se přitom nyní zotavuje po těžkém průběhu nemoci covid-19.

To Paříž nyní chce svým obyvatelům na ochranu před koronavirem zadarmo rozdat do poloviny května na dva miliony roušek. Akce francouzskou metropoli podle její starostky Anne Hidalgové bude stát tři miliony eur (skoro 82 milionů Kč).

Německo v sobotu zaznamenalo 2458 nových případů nákazy koronavirem, což je méně než v pátek, kdy jich bylo 3609. Rusko naopak hlásí rekordních 6060 případů nákazy za den. Celkem už má přitom Rusko 42 853 nakažených a 356 mrtvých.

Asi 300 milionů ortodoxních křesťanů, včetně těch ruských, v neděli kvůli koronaviru v nezvyklých podmínkách slaví Velikonoce. Moskevský patriarcha Kirill doporučil, aby se lidé pomodlili doma.

Osm případů v Jižní Koreji

S pandemií se nadále potýká také Asie, kde v některých zemích dokonce znovu nabývá na síle. Koronavirus se nepřestává šířit například v Singapuru, který hlásí 596 nových případů. Země má 6588 infikovaných a 11 mrtvých.

Zato v pevninské Číně se počet lidí nakažených korononavirem v sobotu zvýšil jen o 16, což je nejméně od poloviny března. V pátek přibylo 27 infikovaných. Jižní Korea poprvé po dvou měsících zaznamenala jednociferný nárůst počtu případů nákazy koronavirem. Pacientů přibylo za poslední den osm. Celkem Jižní Korea eviduje 10 661 nakažených.

Americký prezident Donald Trump varoval Čínu před následky, pokud vědomě nezasáhla a nezabránila rozšíření koronaviru do světa. Virus se poprvé objevil na přelomu roku v čínském městě Wu-chan a Čína teď čelí obviněním, že nákazu zpočátku tajila.

„Pokud to byla chyba, budiž, chyby jsou chyby. Pokud jsou ale za to vědomě odpovědní, pak by samozřejmě měli nést následky,“ řekl Trump.