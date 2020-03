Desetitisíce Němců o víkendu pracují. Společně vyvíjí aplikace, které by usnadnily boj s koronavirem

Německá vláda se při boji s pandemií koronaviru obrátila taky na programátory. Tento víkend uspořádala takzvaný hackathon, kde vývojáři společně vymýšlí nové aplikace a stránky, které by usnadnily život zdravotníkům nebo lidem v karanténě. Do akce se zapojilo přes 40 tisíc lidí. Berlín 14:12 21. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Desetitisíce Němců o víkendu dobrovolně pracují - přes internet společně vyvíjí různé aplikace, které by usnadnily boj s důsledky pandemie (ilustrační foto) | Foto: Fotobanka Unsplash | Zdroj: Fotobanka Unsplash

Náměty na nové aplikace mohl přes internet zadat úplně kdokoliv. Ve sdílené tabulce je podrobně rozepsaných na osm set námětů. Najdeme tam třeba portál, který by ukazoval stav zdravotnických zásob v okolí.

Dalším nápadem je aplikace pro sousedskou výpomoc. Dobrovolníci by si mezi sebou psali, kdo a co potřebuje nakoupit nebo by využívali službu podobnou seznamce. Uživateli by se v ní zobrazovali sousedé z nejbližšího okolí, kteří žijí úplně sami a mohli by potřebovat pomoc.

Německá vláda se inspirovala v Estonsku, které takový hackathon pořádalo už minulý týden. Všichni účastníci pracují od sebe z domova a týmy se domlouvají na dálku. Práce začala v pátek v osmnáct hodin a skončí v neděli večer.

Technologickou výpomoc nabízí i velké německé firmy. Jednou z nich je Volkswagen, který by do několika dnů mohl namísto aut vyrábět zdravotnické potřeby. Volkswagen má více než stovku průmyslových 3D tiskáren, které mohou z plastu vyrobit v podstatě cokoliv. Automobilka tento týden přerušila výrobu a tyhle stroje tak může klidně postrádat.

Vedení koncernu potvrdilo, že v 3D tiskárnách začnou vznikat například součástky do plicních ventilátorů a dalších takových zařízení. Volkswagen si už nechal udělat prototypy a čeká jen na všechny certifikáty a povolení. Podle časopisu Manager Magazin se úkolu zhostila taky mladoboleslavská Škoda. Její lidé prý vyrobili ony první zkušební díly.

Podobné plány se svými 3D tiskárnami chystají i další společnosti. Výrobě zdravotnického materiálu by se mohl už brzy věnovat třeba koncern PSA, kam spadá Peugeot, Citroën nebo Opel. A to samé chystají například i automobilky Ford a Tesla, nebo technologická firma Hewlett-Packard.

Pandemie koronaviru je v Německu velkým problémem. Institut Roberta Kocha (RKI) hlásí v sobotu dalších 2705 potvrzených případů nákazy koronavirem, počet úmrtí v této souvislosti od pátku narostl o 16. Od začátku šíření viru SARS-CoV-2 se v zemi podle RKI infekce prokázala u 16 662 lidí, z nichž 47 zemřelo. Jiné zdroje ovšem hovoří o více než 19 000 pozitivních testech v Německu i vyšším počtu obětí.