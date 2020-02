Německo potvrdilo koronavirus u dvou evakuovaných občanů. Do Francie dorazil speciál z Číny s pěti Čechy

Německé úřady potvrdily přítomnost nového typu koronaviru u dvou pasažérů, kteří se v sobotu vrátili z čínského města Wu-chan armádním speciálem do Německa. Pacienti byli podle agentury DPA posláni na frankfurtskou univerzitní kliniku. Dosud Německo hlásilo osm nakažených. Ve Francii v neděli také přistálo letadlo, které z Číny přivezlo i pět Čechů. Vláda pro češké občany pošle armádní speciál. Berlín 15:22 2. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vozidla ambulancí čekaly na frankfurtském letišti po příletu německého letadla z Wu-chanu | Foto: Ralph Orlowski | Zdroj: Reuters

Německý vojenský speciál s téměř 130 lidmi přistál v sobotu odpoledne ve Frankfurtu. Většina evakuovaných stráví z preventivních důvodů dva týdny na izolaci v kasárnách na letecké základně Germersheim ve spolkové zemi Porýní-Falc, asi 100 kilometrů jižně od Frankfurtu. Úřady v neděli ujistily, že lidem v Germersheimu nehrozí žádné nebezpečí.

Petříček navrhne uvolnění až deseti milionů korun na humanitární pomoc Číně, diplomaty stahovat nechce Číst článek

„Dotyčné osoby tento nález přijaly vyrovnaně a byly izolovány,“ uvedly ve společném prohlášení německé letectvo, Německý Červený kříž a město Germersheim, k nově potvrzeným případům.

Už během sobotního letu bylo na palubě německého speciálu izolováno 11 osob, které byly převezeny na frankfurtskou kliniku hned po příletu. U nich zatím nebylo nakažení virem prokázáno.

Čeští občané

Své občany z 11milionového Wu-chanu, který je ohniskem epidemie, evakuuje také Francie. Na palubě už druhého k tomu určeného francouzského speciálu, který v neděli přistál na vojenském letišti v jižní Franci, bylo zhruba 250 lidí 30 různých národností, včetně pěti Čechů a dvou Slováků.

Francouzský letoun má po mezipřistání na jihu Francie odletět na belgické vojenské letiště Melsbroek u Bruselu.

Pro Čechy, kteří kvůli epidemii nového typu koronaviru požádali o evakuaci z Číny, se už z Prahy vydal do Bruselu vládní speciál. „Armádní speciál Jak-40 krátce před půl třetí odletěl z kbelského letiště do Bruselu. Dnes večer odtud do Prahy přiveze pětici Čechů a dva Slováky evakuované z Číny,“ uvedl na twitteru český ministr obrany Lubomír Metnar.