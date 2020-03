Kdo může za koronavirus v Evropě? Němečtí extremisté zneužívají pandemii ke konspiracím

Pandemie nového typu koronaviru má dopad i na extrémistickou scénu. Německá radikální hnutí ji přizpůsobují svému pohledu na svět a z nynější krize se pokouší získat další příznivce. Berlín 20:52 26. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jeden z členů pravicové skupiny Revolution Chemnitz, která plánovala teroristické útoky v Německu si u soudu zakrývá tvář. | Zdroj: Reuters

Uprostřed všech omezení a obav spojených s epidemií se často zapomíná na problémy, které byly pro nás ještě před několika týdny mnohem palčivější. Jedním z nich je i nárůst extremismu v Evropě. Tyhle skupiny nerušeně fungují dál a nový koronavirus je pro ně často inspirací pro nové konspirace.

„Německé tajné služby si všímají i rozličných způsobů, kterými extremisté pohlíží na nynější situaci pohlíží,“ upozorňuje zahraniční zpravodaj Českého rozhlasu Václav Jabůrek.

„V podstatě všichni se situaci pokouší zneužít k tomu, aby své přívržence ještě víc stmelili. Deník Tagesspiegel se dostal ke zprávě německé kontrarozvědky, která si všímá zvýšené aktivity na internetu. Platí to o hnutích z celého politického spektra,“ vysvětluje.

Odkud se vzala pandemie?

Krajní pravice podle této zprávy prohlašuje, že koronavirus do Německa zavlekli cizinci. A některá hnutí dokonce zpochybňují, jestli koronavirus vůbec existuje a nejde jen o trik, se kterým se stát pokouší zasáhnout do svobod lidí.

Krajní levice zase epidemii vidí jako příležitost, která může svrhnout kapitalismus a své přívržence burcuje k tomu, aby se připravili na povstání.

Stranou nezůstávají ani radikální islamisté - podle jejich propagandy jde o boží odplatu za to, že se lidé odklání od náboženského způsobu života. „Asi ale není bez zajímavosti, že takzvaný Islámský stát vydal jakési cestovní doporučení pro své přívržence - mají se prý vyhýbat ohniskům nákazy,“ popisuje Jabůrek.

Taková agitace má ale i konkrétní účinky, všímají si novináři. Německá kontrarozvědka sice nemá informace o tom, že by některé z těchto hnutí připravovalo nějakou organizovanou akci. Deník Tagesspiegel ale varuje, že by to mohlo povzbudit nějakého nalomeného jednotlivce. Zpráva tajné služby ostatně končí větou, ve které varuje právě před takzvanými osamělými vlky.

Zveřejnění těchto informací vedlo v Berlíně ke kontroverzi. Tagesspiegel se stal terčem kritiky ze strany některých levicových organizací, podle kterých deník šíří pravicovou propagandu. Tagesspiegel se vůči tomu ohrazuje a připomíná problémy v Itálii.

Jeden ultralevicový spolek tam v půlce března sepsal manifest, kde své příznivce nabádal k protestům a rabování, které by mohli státní moc definitivně ochromit.

Tichý soud s „revolucionáři“

Trochu stranou pozornosti byl tento týden i závěr procesu s německými extremisty, které soud usvědčil z přípravy teroristických útoků.

Osmičlenná skupina chystala rozsáhlé teroristické útoky a chtěla svrhnout německou vládu. Spolek si nechal říkat Revolution Chemnitz a jeho atentáty měly být provedené takzvaně pod falešnou vlajkou. Tímhle vojenským termínem se označují operace, co mají naoko vypadat tak, že je spáchala protistrana.

Pravicoví teroristé chtěli v Berlíně spáchat hned několik útoků, které měly být připisovány krajní levici. Podle těch osmi mužů to mělo vyvolat spory na obou stranách a vést k občanské válce.

Skupina v úterý dostala tresty v rozmezí mezi 25 měsíci až pěti a půl rokem vězení. Jejich proces mimochodem ovlivnila i stávající epidemie - žádosti o odložení verdiktu nebylo vyhověno, protože by se soud musel odložit i o několik měsíců, a celé jednání by se pak zřejmě muselo opakovat od začátku.

Říšští občané

Němečtí policisté ve čtvrtek provedli rozsáhlou razii mezi takzvanými „Říšskými občany“. Jde o jednu z odnoží krajně pravicového hnutí, ke které se odhadem skoro 17 tisíc lidí. Všichni se považují za občany zaniklé Velkoněmecké říše a spolkovou republiku coby stát neuznávají. Mimo jiné odmítají platit daně, vyšetřovatelé dokonce odhalili nelegální tiskárnu dokladů a alternativních poznávacích značek na auta.

Takzvaní Říšští občané dlouhodobě žili v takové šedé zóně - minulý týden ale ministerstvo vnitra poprvé přikročilo k tomu, že jednu z těchto skupin zakázalo. Při čtvrteční razii pak policisté na západě Německa objevili zbraně. V domě jedné ženy našli tři upilované brokovnice, samostříly a mačety. U dalšího muže zase objevili pušku.

