Itálie má 120 tisíc nakažených. Británie a Francie hlásí za poslední den rekordní počet obětí

Nejhůře zasaženou zemí koronavirem zůstává Itálie, podle epidemiologů už ale má vrchol pandemie za sebou. Úřady uvedly, že je v zemi více než 120 000 nakažených, 14 681 lidí nemoci COVID-19 podlehlo. Ve Velké Británii a Francii hlásí za poslední den rekordní počet obětí a počet infikovaných nadále výrazně stoupá i v Německu. Praha 21:32 3. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vzorky připravené na testování v laboratoři na přítomnost koronaviru | Foto: Axel Schmidt | Zdroj: Reuters

V Itálii zemřelo za poslední den 766 pacientů s koronavirem, nově infikovaných však nyní přibývá menším tempem než v předchozím týdnu. Za posledních 24 hodin mělo na COVID-19 pozitivní test 4585 lidí, zatímco koncem března se denní přírůstek infikovaných pohyboval kolem 6000. Informoval o tom úřad civilní ochrany.

Ve státě New York je přes 100 tisíc nakažených. De Blasio vyzval k mobilizaci zdravotníků Číst článek

Italští epidemiologové předpokládají, že jihoevropská země, která je co do počtu obětí koronaviru nejhůře zasaženým státem světa, už má vrchol pandemie za sebou. Počty nově nakažených a mrtvých by se nyní podle jejich předpokladů měly držet zhruba ve stejné výši a postupně začít klesat.

Situace se zvolna zlepšuje i v Lombardii, která je šířením koronaviru postižená nejvíce. V pátek tam ohlásili 351 úmrtí a 1455 nově prokázaných případů nákazy. O den dříve bylo mrtvých 367 a nakažených 1292. Výrazněji stoupá počet vyléčených.

K Britům promluví královna

Počet obětí nákazy koronavirem v Británii za poslední den vzrostl o rekordních 684, celkem už nemoci podlehlo 3605 lidí. Jedná se o 23procentní nárůst úmrtí oproti předchozímu dnu. Zaznamenáno bylo celkově již 38 168 nakažených, test na koronavirus podstoupilo 173 784 osob. S odvoláním na statistiky ministerstva zdravotnictví to napsala agentura Reuters.

S projevem k národu, který se bude týkat současné epidemie, v neděli vystoupí britská královna Alžběta II. Reuters upozorňuje, že panovnice tímto způsobem vystupuje velice vzácně.

„Její Veličenstvo královna nahrála zvláštní projev určený Spojenému království a zemím (britského) Společenství, který se bude týkat epidemie koronaviru,“ uvedl v pátek Buckinghamský palác. „Televizní projev se bude vysílat v neděli 5. dubna 2020 od 20.00 (21.00 SELČ).“

Premiér Boris Johnson zůstává v karanténě, kterou chtěl k pátečnímu dni ukončit. Týden po pozitivním testu na koronavirus nadále vykazuje mírné příznaky nemoci. Prostřednictvím videa vyzval občany, aby dodržovali vládní opatření a i přes očekávané pěkné víkendové počasí zůstali doma a nevycházeli ven. Vláda podle něj zhodnotí nutnost restriktivních opatření po Velikonocích.

Německu se daří bránit šíření

Počet potvrzených případů nákazy koronavirem v Německu dosáhl téměř 80 000. Za posledních 24 hodin přibylo 6174 infikovaných, informoval v pátek Institut Roberta Kocha (RKI). Nemoci COVID-19, kterou koronavirus SARS-CoV-2 způsobuje, podlehlo v zemi více než tisíc lidí. Opatření přijatá v boji proti nákaze ale už podle RKI přináší první výsledky.

Použití krevní plazmy uzdravených není plošné řešení, chceme mít lék, říká náměstek Prymula Číst článek

Nejvíce nakažených nadále hlásí Bavorsko (20 237), které hraničí s Českem. V Sasku, které rovněž sousedí s Českou republikou, je k dnešku 2336 infikovaných a 21 mrtvých. Ze šestnácti německých spolkových zemí je v počtu případů na devátém místě.

Naději šéfovi RKI Lotharu Wielerovi dává to, že se podařilo zpomalit šíření koronaviru. Zatímco v minulosti jeden infikovaný nakazil v průměru i pět lidí, dnes je to jen jeden. „Musíme se dostat pod číslo jedna. Věřím, že se to v příštích dnech povede,“ poznamenal na tiskové konferenci v Berlíně.

Kancléřka Angela Merkelová řekla, že poslední statistiky RKI dávají „trochu naděje“, ale na uvolňování omezujících opatření je „rozhodně příliš brzy“. „Všichni prožijeme zcela jiné Velikonoce než kdykoli dříve,“ uvedla šéfka německé vlády.

Francie hlásí nárůst

Ve Francii podlehlo již 6507 lidí nemoci COVID-19. Ve francouzských nemocnicích zemřelo za posledních 24 hodin 588 pacientů s koronavirem, což je dosud největší jednodenní nárůst.

K tomu úřady oznámily rovněž dalších 532 úmrtí v léčebnách dlouhodobě nemocných či domovech seniorů od začátku epidemie. Údaje z těchto zařízení však zatím stále nejsou kompletní, sdělil podle agentury AFP zástupce ministerstva zdravotnictví Jérôme Salomon.

Testy prováděné ve francouzských nemocnicích vyšly podle nové bilance pozitivní již u 64 338 pacientů, což je o 5233 více, než úřady hlásily o den dříve. V pečovatelských zařízeních byla nákaza potvrzena či na ni panuje podezření u dalších téměř 18 000 lidí.

Ačkoliv oproti čtvrtku klesl počet pacientů, kteří museli být přijati na jednotky intenzivní péče, z 382 na 263, epidemie podle Salomona ve Francii zatím ještě nekulminuje. „Stále nám neklesá počet lidí na jednotkách intenzivní péče. Ještě nejsme na vrcholu téhle vlny, a o to méně na začátku ústupu této vlny,“ prohlásil. V zemi se zatím od začátku krize z nemoci COVID-19 zotavilo 14 008 lidí, o 1580 více, než úřady evidovaly ve čtvrtek.