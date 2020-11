Karanténa ochránila Německo před nejhorším, ale lyžařská střediska podle Merkelové nemají otevírat

Listopadová karanténa v Německu uchránila zemi před nejhorším scénářem, pandemie covidu-19 stále není pod kontrolou. Ve čtvrtek to poslancům Spolkového sněmu řekla kancléřka Angela Merkelová. Podle ní je třeba stále co nejvíce omezovat kontakty a vyslovila se i proto,aby lyžařská střediska v Evropě zůstala do 10. ledna uzavřená. Berlín 10:53 26. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Německá kancléřka Angela Merkelová vyzvala Němce, aby se během nadcházející epidemie chovali solidárně s ohroženými skupinami obyvatel. | Zdroj: Reuters

„Naším cílem je, aby zdravotnické úřady byly opět schopné trasovat šíření koronaviru, a bránit tak dalším přenosům infekce,“ řekla Merkelová.

Dosavadní listopadová karanténa dokázala podle kancléřky uchránit německý zdravotní systém před zhroucením. „Naše zdravotnictví je robustní. I tak ale o něj musíme pečovat,“ řekla.

Bavorský soud dočasně zrušil povinnost testů pro pendlery. Zapochyboval o přiměřenosti nařízení Číst článek

Merkelová se v parlamentu opakovaně vyslovila pro co největší omezení kontaktů. S tím souvisí i ponechání lyžařských středisek mimo provoz. Berlín podle ní chce, aby Evropa prozatím do 10. ledna nechala lyžařské areály uzavřené. O této možnosti nyní jednají alpské země. Zatímco Itálie návrh podporuje, Rakousko se staví proti. A právě na rakouský nesouhlas Merkelová poslance upozornila. „Nemusí se nám to podařit, ale zkusíme to,“ uvedla o německé podpoře uzavírek areálů.

Merkelová se ohradila proti kritice, že vláda jedná jen ve jménu zdraví, ale o hospodářství se nestará. „Vždy jde o zdraví a hospodářství, zdraví a kulturu a tak dále,“ uvedla s tím, že ale bez zdraví by nic z toho nebylo. Z řad opozice, zejména z lavic Alternativy pro Německo, si ale během projevu vyslechla řadu nesouhlasných výkřiků.

Společná pravidla pro vánoční lyžování v Alpách? Itálie zahájila jednání s Německem a Francií Číst článek

Žádné velké rozvolnění

Kancléřka přislíbila, že podniky a podnikatelé se budou i v prosinci moci opřít o stejnou pomoc státu, jako tomu je nyní v listopadu. Německo podnikům proplácí podle velikosti firem až 75 procent ušlých tržeb, výpočet provádí podle loňských hospodářských výsledků podniků.

Karanténa, která měla v Německu skončit na konci listopadu, bude nyní platit až do 20. prosince, ani pak ale omezení zcela nezmizí. Do 20. prosince nicméně zůstanou uzavřené restaurace, kina či divadla, školy a školky budou fungovat, vánoční prázdniny ale v celém Německu začnou již 19. prosince. Od 23. prosince do 1. ledna se podmínky pro rodinná setkání zmírní, nově budou v soukromí povolené sešlosti nejvýše pěti lidí ze dvou domácností, přes svátky to bude deset lidí z vícero domácností. Nyní platí limit deseti lidí z nejvýše dvou domácností.

Merkelová rovněž poslance varovala, že nemůže od ledna přislíbit velké rozvolnění stávajících omezení. Naději konce pandemie ale dávají podle kancléřky vyvíjené vakcíny, které by mohly být brzy schváleny. „Vidíme světlo na konci tunelu,“ dodala.