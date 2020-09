Německo bez Oktoberfestu. ‚Důvody chápeme, člověka to ale zabolí,‘ říká pracovník pivovaru

Půllitry a tupláky mělo tento víkend v německém Mnichově protéct sedm milionů litrů piva. Jenže neproteče. Kombinace koronaviru, nadměrného pití alkoholu a stovek tisíc lidí z celého světa mohla vytvořit výbušnou směs. Letošní ročník svátku piva Oktoberfestu je proto bez náhrady zrušený. A mnichovské pivovary se s tím vyrovnávají jen těžko. Od stálého zpravodaje Mnichov 10:16 20. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Takto vypadal populární Oktoberfest | Zdroj: Reuters

„Mrzí nás to, je to strašná škoda, ale letos je všechno jinak. Ono obecně, tenhle rok prostě není normální - a bohužel to bude rok, kdy se musíme obejít i bez naší slavnosti,“ těmito slovy se osud letošního Oktoberfestu zpečetil už v dubnu. Jeho zrušení osobně oznámil bavorský premiér Markus Söder.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Letošní ročník Oktoberfestu ale zhatila pandemie koronaviru. Téma pro zpravodaje Václava Jabůrka

Mnichov se tak mohl předem připravit na mnohamiliardové ztráty. To platilo i pro šest pivovarů, které na slavnost zaváží své speciály. Mezi nimi i pro Paulaner.

„Když se o tom rozhodlo, tak nás to pochopitelně zasáhlo, ale pak jsme se s tím pokusili smířit. Projednou to zkrátka oželíme,“ říká ve vysílání Radiožurnálu Andreas Steinfatt, který v Paulaneru řídí provoz restaurací.

„Ale teď v posledních dnech se ten smutek vrátil naplno. I pro náš pivovar je Oktoberfest úžasná věc. Mnichov ožije, všichni slavíme ve stanech a pijeme naše speciály. Teď je ale Tereziina louka prázdná, a samozřejmě - my ty důvody chápeme a je to správně - ale uvnitř to člověka přeci jen zabolí,“ dodává.

Za normálních okolností by teď Steinfatt dohlížel na chod jednoho z největších stanů na Oktoberfestu.

‚Jako březen ve zpomaleném záběru.‘ Nemocnicím v Madridu docházejí kapacity, zahlcené jsou i ve Francii Číst článek

Zrušení letošní slavnosti je ale pro celou branži jen špička ledovce, potvrzuje prezident svazu německých pivovarníků Jörg Lehmann.

„Všechny pivovary celá krize pochopitelně zasáhla. Spotřeba oproti loňsku celkově oslabila asi o šest procent, ale každý dodavatel i jeho odběratelé to mají trochu jinak. Nejhorší je to v gastronomii. Čepované pivo bylo ještě donedávna stálicí, ale za letošek se jeho prodej výrazně propadl, ještě teď zaostává asi tak o třicet procent.“

Narážení pomyslného prvního sudu s pivem, kterým se tradičně Oktoberfest zahajuje, letos napodobuje snad každý bavorský hostinec. I kvůli nošení roušek a omezenému počtu hostů se to ale originální atmosféře blíží jen vzdáleně.