Bez rozestupů a rozdělení do malých skupin. Sasko jako jediné v Německu otevřelo školy a školky

V německém Sasku se už od včerejška kompletně otevřely všechny mateřské a základní školy. Jejich nejmladší žáci ale nemusejí sedět v rozestupech a třídy ani nejsou rozdělené do menších skupin. Riziko přenosu nemoci covid-19 prý není zas tak vysoké. Drážďany 8:47 19. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Učitelka v německé školce dohlíží na hrající si děti | Foto: Fabrizio Bensch | Zdroj: Reuters

Podmínky výuky si v Německu určuje každý region podle sebe. Drážďanská vláda se ale rozhodla jít jinou cestou než ostatní. Zemské ministerstvo školství na jednu stranu uznává, že to s sebou může nést i větší úroveň rizika, ale malé děti by podle úřadů žádné rozestupy nedodržovaly a pro učitele by to byla jen zbytečná přítěž.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Německé Sasko kompletně otevřelo školy. U těch nejmladších žáků ale nijak neřeší dostatečné rozestupy. Více zpravodaj Českého rozhlasu v Německu Václav Jabůrek

Až do čtvrté třídy základní školy se proto na rozestupech trvat nebude, ale zároveň platí, že se tyhle děti nesmí stýkat se spolužáky z jakékoliv jiné třídy. Rodiče navíc musí několikrát týdně podepsat dokument, že v rodině není stále nikdo nakažený.

Teprve od pátého ročníku výš jsou žáci rozděleni do menších skupinek, které se přes den postupně střídají. Díky tomu se omezuje počet lidí, kteří by v případě nějaké nákazy museli jít do karantény. U nejnižších ročníků ale platí, že by do ní musela nastoupit celá třída.

Celou tuhle strategii kritizovali jak rodiče, tak i učitelé. Ti si vymohli na vládě, že pro všechny nejmenší žáky zrušila povinnou školní docházku. Vedlo ji k tomu páteční rozhodnutí správního soudu v Lipsku, který ve zrychleném řízení dal za pravdu rodině jedné sedmileté dívky. Její rodiče poukazovali na to, že metr a půl velké rozestupy jsou v těchto dobách povinné prakticky ve většině německých budov a tím pádem nevidí důvod, proč by škola měla dostávat nějakou výjimku.

Až do čtvrté třídy tak můžou děti docházet pouze dobrovolně, pokud ale chtějí zůstat doma, musí počítat s tím, že budou dělat větší počet domácích úkolů.

Obecně ten saský přístup je v rámci Německa velmi ojedinělý. Plošné otevírání mateřských i základních škol zatím nikde jinde neplánují. Sasko se hájí tím, že se tam epidemie v podstatě zastavila – ve většině okresů už počet nakažených nějakou dobu nestoupá a stále nevyléčených pacientů tam zbývá ani ne 500. Například za pondělí se podle stanice MDR objevilo v celém Sasku pouhých pět nových případů.

Nové případy ve školách

Jiné spolkové země povolaly do tříd spíš jen studenty závěrečných ročníků. Na některých se ale objevila nákaza novým typem koronaviru. Asi největší problémy v tuto chvíli hlásí v Brémách, kde už musela stovka lidí nastoupit do karantény. Nákaza se tam objevila u osmi lidí z osmi různých škol a v pondělí se koronavirus potvrdil také u jednoho žáka z bavorského města Bad Brückenau. Také jeho spolužáci a učitelé museli na dva týdny do karantény.

‚Evropa krizi jednotně překoná.‘ Německo a Francie chtějí vytvořit fond s půl bilionem eur Číst článek

Další případy teď hlásí například úřady z Berlína nebo z okolního Braniborska. Zasažené jsou hned dvě základní školy ve Špandavě a dvojice mateřských škol. Počet nově nakažených ve všech případech je zatím minimální. Kromě lidí, co to do školy zanesli, se zatím koronavirus u nikoho dalšího neobjevil, ale karanténa u všech případů sotva začala, tak testy ještě nejsou úplně průkazné.

V posledních týdnech se objevila celá řada lokálních ohnisek, ale momentálně je v Německu jenom 14 tisíc nemocných, všichni ostatní se uzdravili. Vedle nemocnic byly největšími ohnisky domovy pro seniory. Postupně se ale problémy dostaly jinam, do dalších uzavřených areálů.

Omezení na plážích i v centrech měst. Letní dovolená bude podle německého ministra zahraničí letos jiná Číst článek

Nákaza se začala velmi rychle šířit například v zařízeních pro migranty a stále častěji je to v masokombinátech. Na jatkách totiž panují velmi špatné podmínky a jejich pracovníci, což jsou většinou levnější síly odněkud z východní Evropy, žijí většinou v přeplněných ubytovnách, kde se koronavirus začal velmi rychle šířit. Třeba jen v pondělí se takto potvrdil u stovky zaměstnanců kombinátů v Osnabrücku.

Spolková kancléřka Angela Merkelová proto už minulý týden na adresu všech provozovatelů vzkázala, že za takové věci ponesou zodpovědnost. Ministerstvo práce tak urychleně pracuje na nové vládní politice, která by podmínky v masném průmyslu výrazně zlepšila. Jak konstatuje deník Frankfurter Allgemeine Zeitung, tak paradoxně teprve díky této pandemii by se tak mohl vyřešit a zastavit jeden systémový problém, na který lidsko-právní aktivisté poukazují už řadu let.