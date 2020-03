V New Yorku musí pracovat i nakažené sestry. Jako márnice slouží chladírenské vozy

New York se stal ohniskem nákazy v USA. Ve čtvrtek evidoval 21 873 nakažených a 281 mrtvých. V některých nemocnicích zemřelo tolik lidí, že je lékaři místo do márnic ukládají do chladírenských vozů. Zdravotníci si stěžují na nedostatek ochranných pomůcek, ale i lůžek a plicních ventilátorů. K práci jsou nuceny i sestry, které mají test na přítomnost viru pozitivní, ale jsou zatím bez příznaků. New York 10:36 27. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dojíždějící v maskách na Whitehall Terminal během šíření nemoci COVID-19 v Manhattanu. | Foto: Caitlin Ochs | Zdroj: Reuters

Epidemie způsobená koronavirem tvrdě dopadá na americké zdravotníky, kritická situace je hlavně v New Yorku, kde jsou sestry nuceny pracovat i v případě, že jejich test na přítomnost viru je pozitivní a jsou zatím bez příznaků. „Naše ambulance je jako Petriho miska,“ přirovnal zdravotník Benny Mathew místnost urgentního příjmu k pomůcce pro kultivaci mikrobů. Personál nemocnic je podle agentury AP vyděšen k smrti.

Spojené státy jsou pandemií postiženy nejvíc a New York je v USA hlavním ohniskem nákazy. „Mám zlost. Mohli jsme si zajistit dostatek ochranných prostředků už před řadou měsíců, v Číně to začalo v prosinci. Ale mysleli jsme si, že tady se to stát nemůže,“ řekl AP Matthew, který pracuje v newyorském Montefiore Medical Center. Některé nemocnice mají tolik mrtvých, že musely povolat chladírenské vozy jako provizorní márnice. Záchranné služby vyřizují telefonáty po tisících.

Ochranné pomůcky chybí

Nedostatek roušek a respirátorů nutí lékaře a sestry nosit tytéž ochranné prostředky celý den. „Jako když vám přidělí tři kousky toaletního papíru, s nimiž máte vystačit týden,“ řekla AP rozhořčená předsedkyně newyorského sdružení zdravotních sester Judy Sheridanová. Váznoucí dodávky ventilátorů brzy postaví zdravotníky před kritickou volbu: budou muset rozhodnout, kdo pomocný přístroj dostane.

Ve čtvrtek New York evidoval 21 873 nakažených, 281 mrtvých a 3900 hospitalizovaných. Nikdo neví, jaké procento připadá na zdravotníky. Personál nemocnice Mount Sinai West, frustrovaný nedostatkem roušek, lůžek i pomůcek, poslal listu New York Post fotografii s lékaři v pytlích na odpadky místo ochranných obleků. „Zacházejí s nimi jako s odpadem,“ komentoval list fotku umístěnou na titulní straně.

Newyorským zdravotníkům má brzy pomoci na 40 000 bývalých penzionovaných kolegů, kteří se vrátí do práce. Pomoci mají i studenti vyšších ročníků lékařských fakult.

Něvěřím, napsal Trump

Američtí experti si lámou hlavu nad často propastným rozdílem mezi rozvojem nákazy v New Yorku a jinými, co do počtu obyvatel srovnatelnými americkými městy. Upozornila na to televize Fox News. Zatímco v New Yorku s 8,4 milionu obyvatel je téměř 22.000 nakažených a skoro 300 mrtvých, v Los Angeles, kde žijí čtyři miliony lidí a dalších šest milionů tam pracuje, je 1200 nakažených a 21 mrtvých. První případ tam přitom zachytili pět týdnů před New Yorkem. Zatím ale uspokojivé vysvětlení nemají.

Americký prezident Donald Trump se znovu vyslovil pro uvolnění restrikcí vyvolaných nákazou koronavirem, která v USA nabývá znepokojivých rozměrů. V rozhovoru s televizí Fox News uvedl, že například v zemědělských oblastech amerického středozápadu "můžeme začít otevírat regiony a nechat je žít, než se otevře celá země".

Trump guvernérům vzkázal, že regionální rozdílnosti v šíření nákazy je třeba respektovat, ale podnikání nelze zastavit. "Musíme to dělat chytře. Nezlobte se, ale zemi musíme otevřít," citovala prezidenta agentura AP. Trump rovněž zpochybnil zoufalý apel guvernéra státu New York Andrewa Cuoma, který varoval před kritickým nedostatkem ventilátorů. "Nevěřím, že potřebujete 30.000 nebo 40.000 ventilátorů," řekl prezident guvernérovi, jehož stát je největším ohniskem nákazy v USA.

