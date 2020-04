Americká vláda doporučila nosit na veřejnosti roušky. ‚Já to dělat nebudu. Cítím se dobře,‘ řekl Trump

Ve Washingtonu den za dnem potkáte víc a víc lidí, kteří si roušku nasazují. Ještě před dvěma týdny byste se zakrytými ústy a nosem byli za atrakci, ale i teď byste patřili k menšině. Liší se to ovšem oblast od oblasti, v Los Angeles nebo v New Yorku vydali pokyn nosit roušky už dříve, a texaské město Laredo to obyvatelům nařídilo pod pokutou tisíc dolarů. Teď se přidala i federální vláda, ale Donald Trump zdůraznil, že rouška není povinností. Od zpravodaje z místa Washington 11:11 4. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Měli jsme ho dostat už dávno!“ napsal na svůj twitterový účet americký prezident Donald Trump. Kásem Solejmání je podle něj zodpovědný za tisíce mrtvých nebo zraněných amerických občanů a nepřímo se pak podílel na smrti milionů lidí. | Foto: Leah Millis | Zdroj: Reuters

„Je to dobrovolné. Myslím, že já to dělat nebudu. Nechci to nosit. Je to doporučení a já se cítím dobře. Myslím, že nosit roušku za tím krásným, mohutným stolem v Oválné pracovně by bylo přehnané. Aby to měli prezidenti, premiéři, diktátoři, králové, královny… Nevím, to nějak není pro mě,“ komentoval americkou novinku prezident Donald Trump.

Středisko pro kontrolu chorob do pátku vyzývalo, aby zdraví lidé roušku nenosili, byla určená jen pro nakažené nebo ty, kdo jsou s nimi v přímém kontaktu. Teď vládní úřad opatrně otočil. Zdůrazňuje, že zakrývat obličej si lidé mají látkou, ale skutečné roušky, kterých je i v Americe nedostatek, ponechat zdravotníkům.

Jako příklad situace, kdy si ústa a nos zakrýt, uvádí nakupování, a upozorňuje, že bez roušky by měli zůstat lidé, kteří mají problémy s dýcháním, nebo děti do dvou let. A hlavní vzkaz zní – na zakrývání obličeje moc nespoléhat.

Šály kolem pusy

„Můžete tím chránit ostatní. Ale nepodléhejte falešnému pocitu bezpečí, že s rouškou se nemůžete nakazit. Z toho máme strach a proto je kolem roušek tolik debat. Nechceme, aby to vypadalo, že vás rouška ochrání stejně jako to, že budete dodržovat dvoumetrový odstup od ostatních lidí, ustavičně si mýt ruce a že budete vědět, na co saháte,“ opakuje základní poučky doby pandemické Deborah Birxová, imunoložka z koronavirového komanda Bílého domu.

Sousedi tady ve Washingtonu začínají řešit, kde tedy ty roušky vzít. Prezident Trump opakovaně radí, ať si lidi kolem pusy omotají šály. Ale i Američani už se pustili do šití, po šicích strojích tady v hlavním městě začala být sháňka už v minulých týdnech a i jinde v zemi lidé nedostatkové roušky vyrábějí. Dosud hlavně pro zdravotníky v nemocnicích, odteď už i pro sebe.